BAT podigao prognozu rasta za bezdimne proizvode, dok potražnja za cigaretama nastavlja padati

Vaping i nikotinske vrećice predvode rast, dok prihodi od tradicionalnih cigareta i dalje čine većinu poslovanja britanskog duhanskog diva.

British American Tobacco (BAT) povećao je prognoze rasta za svoje bezdimne alternative cigaretama jer se prelazak potrošača s tradicionalnih duhanskih proizvoda na nove nikotinske proizvode nastavlja ubrzavati.

BAT je objavio da sada očekuje rast prodaje takozvanih proizvoda nove kategorije, poput elektroničkih cigareta i nikotinskih vrećica, u rasponu “srednjih dvoznamenkastih postotaka“ (između 13 i 17 posto), što je više od prethodne prognoze koja je predviđala rast u nižim dvoznamenkastim stopama.

Istodobno, kompanija očekuje da će globalna prodaja cigareta, mjerena količinom prodanih proizvoda, pasti za oko 2,5 posto, u odnosu na raniju procjenu pada od dva posto.

BAT je potvrdio da i dalje očekuje godišnji rast prihoda na donjoj granici ciljanog raspona od tri do petposto. Temeljna operativna dobit također bi trebala biti na donjoj granici srednjoročnog cilja rasta od četiri do šest posto.

Stabilizacija poslovanja

Kompanija očekuje da će veći dio dobiti biti ostvaren u drugoj polovici godine, uz pomoć stabilizacije poslovanja u regijama Azije i Pacifika, Bliskog istoka i Afrike te zahvaljujući uštedama ostvarenima kroz program smanjenja troškova, piše The Standard.

Iz BAT-a su poručili da “pomno prate razvoj događaja na Bliskom istoku”.

“Trenutačno nema značajnog utjecaja na poslovanje grupe, no šire makroekonomsko i geopolitičko okruženje ostaje vrlo promjenjivo, što povećava rizik od oscilacija u raspoloženju potrošača ako neizvjesnost potraje”, navela je kompanija.

Rast bezdimnih proizvoda potiču prije svega nikotinske vrećice i proizvodi za vaping. Kompanija, koja je dio indeksa FTSE 100, istaknula je da je jedan njihov proizvod nastavio bilježiti “izvrstan” rast prihoda na globalnoj razini.

Od bezdimnih proizvodi 18% prihoda

Glavni izvršni direktor BAT-a Tadeu Marroco rekao je da je ostvarenje godišnjih ciljeva i dalje “čvrsto na dobrom putu”.

BAT već godinama postupno smanjuje ovisnost o cigaretama i usmjerava poslovanje prema novim nikotinskim proizvodima kako bi odgovorio na promjene potrošačkih navika. Tvrtka je pritom postavila cilj da do 2035. postane “pretežito bezdimna kompanija”.

Unatoč tome, bezdimni proizvodi prošle su godine činili tek oko 18 posto ukupnih prihoda grupe, dok je najveći dio i dalje dolazio od prodaje cigareta.

Prihodi od poslovanja s cigaretama iznosili su 20,2 milijarde funti, dok su proizvodi nove kategorije donijeli 3,6 milijardi funti prihoda.