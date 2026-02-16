BAT globalno povećao dobit, ali najavio i rezove. Imamo komentar iz BAT Adria klastera

Dok dobit raste na 13 milijardi eura, kompanija istodobno razmatra smanjenje broja zaposlenih kako bi postala “jednostavnija i digitalno usmjerenija”. BAT je na hrvatsko tržište ušao 2015. preuzimanjem Tvornice duhana Rovinj, a od tada je u domaće poslovanje investirao više od 700 milijuna eura.

British American Tobacco (BAT) objavio je da provodi “inicijative za povećanje produktivnosti” koje bi mogle dovesti do smanjenja broja radnih mjesta, istodobno izvijestivši o rastu dobiti i porastu tržišnog udjela nikotinskih vrećica Velo.

Privremeni financijski direktor Javed Iqbal izjavio je da će planovi za “pojednostavljenje” kompanije iz indeksa FTSE 100 utjecati na njezinu veličinu te je učiniti “više digitalno i usmjereno na umjetnu inteligenciju”.

Odbio je komentirati očekivani opseg smanjenja broja zaposlenih s obzirom na to da je BAT trenutačno u procesu konzultacija.

BAT, druga najveća duhanska kompanija na svijetu, 2015. godine preuzeo je Tvornicu duhana Rovinj, tada vodećeg proizvođača cigareta u jugoistočnoj Europi, čime je snažno zakoračio na hrvatsko i regionalno tržište. Danas BAT-ov lanac vrijednosti u Hrvatskoj obuhvaća modernu tvornicu u Kanfanaru, poljoprivrednu proizvodnju putem Hrvatskih duhana u Slavoniji i Podravini, logistički centar u Pitomači, distribucijski centar u Rijeci, maloprodajnu mrežu kioska iNovine te korporativni ured u Zagrebu iz kojeg se upravlja s osam tržišta BAT Adria klastera.

Optimalizacija organizacijske strukture

Na upit hoće li najavljene inicijative utjecati na broj zaposlenih u Hrvatskoj i što znače za buduće poslovanje, iz BAT Adria klastera poručuju: “U skladu s praksom međunarodnih korporacija, redovito optimiramo organizacijsku strukturu te uvodimo još učinkovitije i pametnije načine rada kako bismo dodatno osnažili dugoročnu održivost kompanije”.

Iz središnjice proizvođača cigareta izvješteno je kako je globalna godišnja prilagođena dobit porasla 2,3 posto, na 11,3 milijarde funti (13 milijardi eura). Prihodi iz novih kategorija, koje uključuju e-cigarete, nikotinske vrećice i grijani duhan, porasli su sedam posto, na 3,6 milijardi funti (4,1 milijardu eura), dok je prodaja nikotinskih vrećica Velo na ključnom američkom tržištu skočila 310 posto.

Rast prihoda bezdimnih proizvoda

BAT je pad prodaje e-cigareta u SAD-u pripisao širenju ilegalnog tržišta vaping proizvoda, no direktor Tadeu Marroco rekao je da ga ohrabruje predanost administracije Donalda Trumpa suzbijanju ilegalnih e-cigareta, piše Financial Times.

Proizvođač cigareta, koji do 2035. želi postati “pretežito bezdimna” kompanija, prošle je godine ostvario 18,2 posto prihoda iz “bezdimnih proizvoda”.

Kompanija je u srijedu objavila da produljuje mandat predsjednika uprave Luca Jobina izvan preporučenog devetogodišnjeg mandata u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok nastavlja potragu za odgovarajućim nasljednikom. Dionice su u jutarnjem trgovanju u Londonu porasle 0,5 posto, a u posljednjih 12 mjeseci ojačale su 31 posto.