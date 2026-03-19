Konferencija Društvo i tehnologija 2026 – mjesto gdje se budućnost ne predviđa, nego stvara

30. međunarodna znanstvena konferencija Društvo i tehnologija 2026 (DiT–2026), održat će se 21. i 22. svibnja u ZICER-u. Ovo jubilarno izdanje konferencije okuplja autore, stručnjake i istraživače iz cijele Europe i šire, s jednom jasnom namjerom – otvoriti prostor u kojem se može razumjeti, preispitati i anticipirati smjer u kojem se kreću naše zajednice.

Pod glavnom temom “Tehnologija i mediji kao transformativna sila gospodarskog razvoja u kontekstu suvremenih globalnih trendova“, konferencija se bavi pitanjem koje je danas važnije nego ikad: kako se društvo treba postaviti prema ubrzanim globalnim promjenama koje ga oblikuju iz dana u dan.

Razgovori tijekom dva dana neće biti samo teorijski pregledi, nego duboko ukorijenjene analize stvarnosti. Sudionici će istražiti kako digitalizacija i umjetna inteligencija transformiraju tržište rada, stvarajući nova zanimanja, mijenjajući karijerne putanje i otvarajući pitanje hoće li tehnologija postati naš najveći saveznik ili izvor novih nejednakosti. Poseban naglasak stavlja se i na medijske narative koji oblikuju način na koji društvo vidi migracije, sigurnost, političke procese i kulturne pomake.

Konferencija otvara i jedno od najaktualnijih pitanja današnjice: što znači biti mobilno društvo? Globalna mobilnost, bilo iz ekonomskih, obrazovnih, političkih ili klimatskih razloga, već sada mijenja sve – od tržišta rada, preko kulturnih identiteta, do međunarodnih odnosa. U takvom okruženju postaje presudno razumjeti kako se društvene strukture transformiraju kada granice postanu propusnije, a kretanje ljudi jedna od glavnih pokretačkih sila razvoja.

Program DiT–2026 uključuje osam tematskih sekcija koje se bave širokim spektrom tema – od sigurnosnih izazova i političke komunikacije, preko ekonomskih modela u doba digitalnih platformi, do kulturnih i medijskih utjecaja u eri ubrzanog informiranja. Svaka sekcija pruža priliku za interdisciplinarni dijalog, potiče kritičko promišljanje i otvara prostor za spajanje različitih perspektiva.

Među govornicima su vrhunski stručnjaci čiji radovi oblikuju razumijevanje suvremenog društva: Prof. Danica Šantić, PhD, specijalistica za društvenu mobilnost i demografske procese, donijet će uvide u globalne migracijske trendove i njihove prostorne manifestacije. Assoc. prof. Matej Mertik, PhD istražit će kako se tehnološke i društvene inovacije šire kroz međunarodne mreže znanja.

Prof. Mladen Radujković, PhD usmjerit će se na utjecaj inovacija i tehnoloških rješenja na društveni i gospodarski razvoj. Goran Koščak, MA otvorit će ključne teme vezane uz korporativnu sigurnost, upravljanje rizicima i izazove sigurnosti u digitaliziranom svijetu. Assist. prof. Monika Balija, PhD predstavit će istraživanja o kulturnim i društvenim dimenzijama medija, migracija i mobilnosti.

Prof. Milan Jazbec, PhD, diplomat i stručnjak za međunarodne odnose, pružit će širi geopolitički kontekst globalne mobilnosti.

Sva ta znanja, perspektive i otvorena pitanja susrest će se u Zagrebu, u prostoru u kojem se uistinu oblikuje vizija održivog, stabilnog i društveno odgovornog razvoja. Jedan od naglasaka organizatora sažima misiju konferencije vrlo jasno: “Ne možemo čekati da nam budućnost bude objašnjena – moramo je razumjeti dok nastaje.“

Kako je interes za sudjelovanje iznimno velik, organizatori pozivaju sve istraživače, stručnjake i praktičare da svoje sažetke pošalju najkasnije do 9. ožujka 2026. Time osiguravaju sudjelovanje u programu koji će okupiti međunarodnu znanstvenu i stručnu zajednicu spremnu raspravljati o temama koje će obilježiti desetljeća pred nama.