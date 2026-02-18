Kreće EastInvest: EU osigurao 28 milijardi eura pomoći za devet istočnih članica

Europska komisija pokrenula je strategiju za potporu članicama EU koje graniče s Rusijom, Ukrajinom i Bjelorusijom, mobilizirajući milijarde eura kako bi preokrenula gospodarski i demografski pad.

Europska komisija predstavila je strategiju za potporu istočnim pograničnim regijama koje se suočavaju s gospodarskim nazadovanjem, demografskim pritiscima i hibridnim prijetnjama proizašlima iz rata u Ukrajini. Devet država članica EU – Finska, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Slovačka, Mađarska, Rumunjska i Bugarska – trebale bi imati koristi od inicijative usmjerene na područja pogođena smanjenim ulaganjima, padom broja stanovnika i poremećajima prekograničnih aktivnosti.

Središnji dio strategije je EastInvest, instrument koji će u suradnji s Europskom investicijskom bankom i Svjetskom bankom osigurati 28 milijardi eura zajmova kako bi se potaknula ulaganja i oživjela poslovna aktivnost u pogođenim regijama.

“Ova inicijativa razvijena je u suradnji s tim područjima i njihovim zajednicama kako bi se osiguralo da ostanu dinamična mjesta za život, rad i razvoj te da zadrže konkurentnost”, izjavio je Raffaele Fitto, izvršni potpredsjednik za koheziju i reforme. Raspodjela sredstava među državama članicama još nije utvrđena. Dužnosnici EU-a trebali bi se krajem veljače sastati s predstavnicima država članica na događanju posvećenom EastInvestu, piše Euronews.

Baltičke države i Poljska znatno su ojačale svoje istočne granice kao odgovor na hibridne taktike Rusije i Bjelorusije, uključujući organizirano preusmjeravanje migranata preko granica EU-a s ciljem destabilizacije država članica.

Bjelorusija je prošle godine također lansirala stotine balona u litavski zračni prostor, što je uzrokovalo poremećaje u kontroli zračnog prometa.