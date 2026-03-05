Milijarder i vlasnik Aston Ville i New York Knicksa postaje predsjednik Adidasa

Investitor iz najbogatije egipatske obitelji i dugogodišnji član nadzornog odbora Adidasa, preuzet će funkciju nakon razdoblja oporavka kompanije i prekida unosnog partnerstva s Kanyeom Westom i Beyoncé.

Egipatski milijarder Nassef Sawiris trebao bi postati predsjednik uprave njemačkog sportskog brenda Adidas na skupštini dioničara u svibnju, zamijenivši dugogodišnjeg predsjednika koji je nadgledao oporavak kompanije nakon pandemije i završetak unosnog partnerstva Yeezy s reperom Kanyeom Westom. Sawiris, investitor i član najbogatije egipatske obitelji, već je veliki dioničar Adidasa i član njegova nadzornog odbora od 2016. godine.

Zamijenit će Thomasa Rabea, koji je imenovan predsjednikom uprave na vrhuncu pandemije covida 2020., ali je 2025. ponovno izabran uz samo 64 posto potpore.

Kompanija je također produljila ugovor glavnom izvršnom direktoru Bjørnu Guldenu do kraja 2030. godine.

Rekordni prihodi u 2025.

Adidas je 2025. ostvario rekordne prihode od 28,9 milijardi dolara i očekuje rast prodaje u visokom jednoznamenkastom postotku ove godine. Forbes procjenjuje Sawirisovo bogatstvo na 9,2 milijarde dolara.

Sawiris vodi OCI, jednog od najvećih svjetskih proizvođača dušičnih gnojiva, i sin je pokojnog egipatskog poduzetnika Onsija Sawirisa, osnivača konglomerata Orascom Group. Nassef je investitor s gotovo šest posto udjela u Adidasu i pet posto udjela u kompaniji Madison Square Garden Sports, vlasniku NBA momčadi New York Knicks i NHL momčadi New York Rangers.

Također je suvlasnik i predsjednik uprave nogometnog kluba Aston Villa iz engleske Premier lige te član uprave XRG-a, investicijskog ogranka državne energetske kompanije Abu Dhabija. Nedavno se preselio iz Ujedinjenog Kraljevstva u Abu Dhabi i Italiju nakon što je Velika Britanija ukinula porezni status tzv. non-domicile, koji je ranije omogućavao stranim rezidentima da britanske poreze plaćaju samo na prihod ostvaren u toj zemlji.

Snažna prodaja klasičnih modela

Adidas je, poput mnogih drugih maloprodajnih kompanija, zabilježio velik pad prodaje kada su tijekom pandemije zatvorene trgovine i uvedena ograničenja kretanja. Kompanija se kratko oporavila 2021., ali je ponovno pogođena 2022. kada je prekinula suradnju s iznimno uspješnim brendom Yeezy nakon antisemitskih izjava i kontroverznog javnog ponašanja Kanyea Westa. Godine 2023. Adidas je također prekinuo partnerstvo s Beyoncéinim brendom Ivy Park.

Od tada se Adidas ponovno oporavio, a 2024. i 2025. koristio je snažnu prodaju klasičnih modela tenisica poput Sambe i Gazelle te strategiju prodaje preostalih zaliha Yeezy proizvoda.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarska Forbesa (link na originalan članak)