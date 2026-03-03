Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto

Nakon skoka prihoda od 30,6 posto u četvrtom tromjesečju i godišnje prodaje iznad 3,3 milijarde eura, tržište je negativno reagiralo na očekivani rast od najmanje 23 posto u 2026.

Dionice švicarskog proizvođača tenisica On Holding pale su 11 posto u predtrgovanju, unatoč tome što je kompanija izdala smjernice za još jednu godinu snažnog rasta te izvijestila o rekordnoj prodaji i poboljšanoj profitabilnosti u 2025.

Brend, koji prodaje sportske tenisice i odjeću premium cjenovnog razreda, ostvario je u četvrtom tromjesečju neto prodaju od 743,8 milijuna švicarskih franaka (817 milijuna eura), što je rast od 30,6 posto pri konstantnim tečajevima i iznad procjena LSEG-a od 723,5 milijuna franaka.

Na razini cijele godine prodaja je prvi put premašila tri milijarde franaka (3,3 milijarde eura), blago nadmašivši procjene od 2,99 milijardi franaka.

Brzorastući brend očekuje da će neto prodaja u 2026. porasti za najmanje 23 posto pri konstantnim tečajevima. Prema trenutačnim spot tečajevima, to bi značilo prodaju od najmanje 3,44 milijarde franaka (3,78 milijarde eura), no konsenzus analitičara s prodajne strane tržišta predviđa prodaju bližu 3,7 milijardi franaka (četiri milijrde eura). Kompanija očekuje prilagođenu EBITDA maržu između 18,5 i 19 posto. On se trenutno nalazi u trećoj i završnoj godini strategije kojom planira udvostručiti prodaju na 3,55 milijardi franaka i povećati EBITDA maržu na najmanje 18 posto do 2026., s ciljem da postane “najpremium globalni brend sportske odjeće”, piše CNBC.

Uspješno pozicioniranje

Kompanija, koja je izašla na burzu 2021. na Njujorškoj burzi, uspjela je preuzeti tržišni udio od tradicionalnih konkurenata poput Nikea i Adidasa zahvaljujući inovativnim proizvodima i fokusu na obuću i odjeću za sportske performanse.

“Svjedočimo temeljnom društvenom pomaku, jer ljudi diljem svijeta tradicionalne simbole statusa zamjenjuju predanošću zdravlju, dugovječnosti i performansama”, rekao je suosnivač i izvršni predsjednik David Allemann. “On je jedinstveno pozicioniran da ispuni zahtjeve tog zahtjevnog potrošača.”

Kompanija je navela da je profitabilnost tijekom cijele godine također dosegnula nove vrhunce.

U posljednjem tromjesečju prilagođena EBITDA (dobit prije kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije) porasla je 31,8 posto na 131 milijun franaka (144 milijuna eura), uz maržu od 18,8 posto, nadmašivši procjene LSEG-a od 112,4 milijuna franaka (123,5 milijuna eura). Nadmašivanje očekivanja odražava operativne učinkovitosti i snagu pozicioniranja brenda, priopćila je kompanija.

Očekivanja za 2026.

Regija Azije i Pacifika bila je uvjerljivo najjača, s rastom prodaje od 85,1 posto pri konstantnim tečajevima. U Americi i regiji EMEA prodaja je porasla 21,3 posto, odnosno 27,5 posto u tri mjeseca zaključno s prosincem.

U prethodno objavljenom tromjesečju On je pozitivno iznenadio investitore podizanjem smjernica treći put zaredom te nadmašivanjem očekivanja i po pitanju prihoda i dobiti, što je potaknulo rast dionice od 18 posto. Također je poručeno da tijekom sezonskih rasprodaja neće nuditi popuste jer želi zadržati premium pozicioniranje.

Dionice su uglavnom stabilne od početka godine, a neki analitičari upozoravaju da bi se izazovi mogli pojačati 2026., pri čemu trenutačna valuacija dionice možda u potpunosti ne odražava te rizike.