Money Talks stiže na Bled: FinTech stručnjaci o digitalnom euru, AI bankama i budućnosti plaćanja

Prvo izdanje Money Talksa, jednodnevnih i ekskluzivnih FinTech događanja u produkciji Money Motiona, održat će se 9. lipnja na Bledu. Novi format s lokaliziranim pristupom vodećim izazovima na financijskom i tehnološkom tržištu okuplja globalno relevantne stručnjake i opinion-makere.

Money Talks turneju započinje u Sloveniji na međunarodno poznatoj poslovnoj školi IEDC. Jednodnevni program popratit će najvažnije aktualne teme za slovensko i regionalno gospodarstvo – od digitalnog eura i novih regulativa do AI banaka i agentskih plaćanja.

“U vremenu geopolitičkih napetosti, fragmentacije tržišta i ubrzanog tehnološkog razvoja, financijski sustav i tehnološka infrastruktura postaju strateško pitanje nacionalne sigurnosti, a ne samo gospodarskog razvoja”, upozorava prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, predsjednik Uprave i v.d. Dekana IEDC – Poslovne škole Bled, koji će upravo program prvog Money Talksa i otvoriti.

Financijski sektor danas čini oko 10 posto svih globalno prijavljenih kibernetičkih incidenata, dodaje, dok se broj digitalnih prijevara gotovo utrostručio posljednjih godina. “To jasno pokazuje koliko su financijska stabilnost, digitalna otpornost i tehnološka autonomija međusobno povezani. Države koje nemaju sposobnost upravljanja vlastitim financijskim i digitalnim kapacitetima postaju izrazito ranjive na vanjske šokove, poremećaje lanaca vrijednosti i promjene globalnih centara moći. Upravo zato ulaganje u suvremene financijske mehanizme, digitalne kompetencije i strateške tehnologije više nije pitanje izbora, nego preduvjet dugoročne neovisnosti, otpornosti, konkurentnosti i društvene stabilnosti.”

Na pozornici svoja će iskustva i uvide kroz desetak predavanja i panela otkriti više od 20 stručnjaka iz različitih domena FinTech industrije. Koja su to tehnološka rješenja na financijskom tržištu ključna u očuvanju i gospodarske neovisnosti i snage Slovenije, pa tako i drugih zemalja, bit će jedno od ključnih pitanja na agendi. Na koji će način digitalni euro utjecati na sve dionike slovenskog tržišta otkrit će Marko Pahor, Vice Guverner Banke Slovenije, s početnim predavanjem. Što podrazumijeva izgradnja poslovanja u industriji s tehnologijom kao ključnom infrastrukturom pojasnit će globalno poznati stručnjak Panagiotis Kriaris, dok će glavno pitanje o umjetnoj inteligenciji – tko je zakasnio na najbrži tehnološki vlak – postaviti Darko Jovišić, izvršni direktor i suosnivač Robotiqa.

“U doba nepredvidivih globalnih promjena, financijska pismenost i povjerenje u tehnologiju nisu samo prednost, već temeljni stupovi nacionalne sigurnosti i gospodarske neovisnosti. U tvrtki Mastercard vjerujemo da stabilan financijski sustav počiva na osnaženom pojedincu, stoga kroz obrazovne inicijative aktivno jačamo znanje o upravljanju financijama”, poručuje Luka Gabrovšek, Country Manager u Sloveniji, Mastercard.

“Sigurnu budućnost istovremeno utiremo inovacijama; naša kibernetička rješenja postavljaju nove standarde u sprječavanju internetskih prijevara i osiguravanju besprijekorne sigurnosti digitalnih plaćanja. Događaji poput Money Talksa dragocjena su platforma za otvoren dijalog, koja povezuje dionike u smjeru otpornijeg ekosustava. Prepletanjem znanja i naprednih tehnologija ne samo da pratimo budućnost financija, već aktivno sukreiramo sigurno i povjerenja vrijedno okruženje koje će dugoročno podržavati stabilnost slovenskog gospodarstva.”

S njime se slaže Samo Kumar, CEO Bankarta, vodećeg payment providera na tržištu.

“Ako ste ikada platili kavu na Bledu, večeru u Ljubljani ili skijašku kartu u Kranjskoj Gori, velika je vjerojatnost da je ta transakcija u pozadini prošla kroz Bankart – brzo, sigurno i bez prekida. To nije slučajno. To je infrastruktura koja pokreće Sloveniju.”

U svijetu u kojem plaćanja nikad ne staju, infrastruktura mora biti pouzdana, dodaje, ali i u korak s promjenama koje donose instant plaćanja, digitalni euro i nove digitalne financijske usluge. Stabilnost više nije dovoljna ako ne dolazi uz prilagodljivost.

“Slovenija je u tome dobar primjer otpornosti. Kroz rješenja poput Flik instant payments Slovenia, izgrađena na instant infrastrukturi, zadržava sposobnost brzog, sigurnog i samostalnog funkcioniranja i u nepredvidivim okolnostima. U Bankartu gradimo infrastrukturu koja ne samo podržava financijski sustav, već omogućuje da gospodarstvo i svakodnevni život funkcioniraju bez zastoja. Od real-time procesiranja do priprema za digitalni euro – osiguravamo da Slovenija ostaje povezana, operativna i spremna za budućnost. Plaćanja moraju raditi. Uvijek. To je naša odgovornost.”