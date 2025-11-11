Na kraju listopada više od 200 tisuća građana s blokiranim računima

Na kraju listopada ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 200,2 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od 2,93 milijarde eura, kao i 13,2 tisuće poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 669,1 milijun eura, objavila je Financijska agencija (Fina).

Na kraju listopada evidentirano je 200.213 “blokiranih” građana, što je za 1,4 posto više nego u prethodnom mjesecu i jedan posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga na kraju listopada iznosila je 2,93 milijarde eura, što je 0,2 posto više u odnosu na rujan i 1,7 posto više u odnosu na listopad 2024. godine. Kada se glavnici od 2,93 milijarde eura pridoda dug po osnovi kamata od 1,17 milijardi eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem listopada iznosio je 4,09 milijardi eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 650 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama 730 milijuna eura, navodi Fina.

Dug poslovnih subjekata u odnosu na rujan manji za 10,3 milijuna eura

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem listopada ove godine u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.165 poslovnih subjekata, što je za 49 poslovnih subjekata ili 0,4 posto više u odnosu na rujan i 307 ili 2,4 posto više u odnosu na listopad 2024. godine.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 669,1 milijun eura, što je za 10,3 milijuna eura ili 1,5 posto manje nego u rujnu i 6,4 milijuna eura ili 0,9 posto manje nego u listopadu 2024. godine. Dug po kamatama je iznosio 222,9 milijun eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju listopada dosegnuo 892,1 milijun eura.

Od 13.165 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.689 je pravnih osoba (43,2 posto), na koje se odnosi 542,5 milijuna eura ili 81,1 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.476 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 126,6 milijuna eura.

U odnosu na stanje u rujnu ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 0,4 posto, a iznos neizvršenih osnova za dva posto.

Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 0,9 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći je za 0,7 posto, pokazuju podaci Fine.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se