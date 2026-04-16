Najprodavaniji auto u Sloveniji u ožujku bio je električni! U Hrvatskoj ih nema ni u top 20 modela

Tesla 3 izbila je u sam vrh najprodavanijih automobila u Sloveniji u ožujku, a svaki peti automobil kupljen u tom mjesecu u Sloveniji bio je električni.

Najprodavaniji model među svim automobilima prodanima u Sloveniji u ožujku bila je Tesla 3 – prodana su 352 komada. Tim podatkom pohvalila se i Tesla Europe na društvenoj mreži X. Za usporedbu, među top 20 svih modela prodanih u Hrvatskoj niti jedan nije električni, iako su poticaju potaknuli prodaju električnih u tom mjesecu.

Doduše, Forbes Slovenija ističe kako je u siječnju i veljači bilo prodano tek 12 primjeraka Tesle 3, pa nije jasno je li postojao neki razlog zbog kojeg je došlo do takvog skoka prodaje. Udio tog modela među svim električnim modelima iznosio je 30 posto.

No, i iz podataka o strukturi automobila prodanih u ožujku vidi se da su električni automobili u Sloveniji puno traženiji nego u Hrvatskoj. U tom mjesecu su imali udio od čak 18 posto, odnosno 1.162 od 6.535 novoregistriranih automobila. Za usporedbu, u Hrvatskoj je u ožujku ukupni broj novih automobila bio 7.929. Nema podataka o tome koliki je bio udio električnih u Hrvatskoj u ožujku, no u ovom kvartalu ih je bilo 807 odnosno 4,7 posto.

U slovenskih top četiri modela bili su još Nissan Qashqai, Renault Clio i Škoda Octavia. Zahvaljujući dolasku novog modela i akcijama, Clio je u Hrvatskoj u ožujku bio prvi, a Octavia druga. Qashqai u Hrvatskoj nije ni u top 20, no ima drugih SUV-ova slične kategorije.