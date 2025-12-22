Obujam građevinskih radova 7,6 posto veći nego lani

Obujam građevinskih radova u listopadu je prema kalendarski prilagođenim indeksima bio veći za 7,6 posto nego u istom mjesecu 2024. godine, dok je u odnosu na rujan veći za 1,2 posto, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Podaci DZS-a pokazuju da je u listopadu obujam radova izvedenih na zgradama bio veći za 10,6 posto u odnosu na listopad 2024. godine, dok je obujam radova na ostalim građevinama veći za 1,7 posto.

Na mjesečnoj razini, u listopadu u odnosu na rujan, obujam građevinskih radova na zgradama bio je veći za 2,6 posto, dok je na ostalim građevinama manji za 0,3 posto.

U listopadu je 63,6 posto radnih sati na gradilištima odrađeno na novogradnji, a 36,4 posto na rekonstrukcijama, popravcima i održavanjima. Na zgradama je odrađeno 58,7 posto, a na ostalim građevinama 41,3 posto radnih sati.

Statistika prema izvornim indeksima pokazuje da je u prvih deset mjeseci obujam građevinskih radova porastao za 7,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Pritom je obujam radova izvedenih na zgradama bio veći za 9,9 posto, a obujam radova na ostalim građevinama za dva posto.