Hrvatski arbitražni dani: Građevinski sporovi u eri tehnologije i ESG-a

Trideset treće izdanje međunarodnog savjetovanja Hrvatski arbitražni dani okupilo je u Hrvatskoj gospodarskoj komori vodeće stručnjake iz područja arbitraže. Jedan od najuglednijih i najdugovječnijih skupova ovakve vrste u Europi i svijetu održava se u organizaciji Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK (SAS HKG).

Skup je otvorio Felix Dasser, predsjednik Švicarske arbitražne udruge, na svjetskoj razini najuglednije nacionalne arbitražne udruge, tematskim izlaganjem Arbitraža i vladavina prava – moderno ili zastarjelo?

Sudište je jedina arbitražna ustanova u Hrvatskoj pred kojom se, u arbitražnim postupcima koji se pred njom vode, rješavaju domaći i međunarodni trgovački sporovi. Stranke su strane pravne osobe u 15 do 20 posto predmeta.

“Za HGK međunarodno savjetovanje Hrvatski arbitražni dani predstavlja iznimno koristan način upoznavanja hrvatskih poduzetnika s arbitražom. Podržavajući rad Sudišta i organizaciju ovog savjetovanja, Komora omogućuje kako svojim članovima, tako i drugim pravnim i fizičkim osobama, da svoje sporove riješe arbitražom i tako vrlo učinkovito zaštite svoje pravne interese. Kroz više od tri desetljeća ovo je savjetovanje steklo neupitan ugled i priznanje u svijetu međunarodnih arbitražnih savjetovanja, što je doprinijelo i ugledu Sudišta, a time i HGK“, kazao je potpredsjednik HGK Dragan Kovačević.

U fokusu ovogodišnjeg izdanja HAD-a su dvije teme: Ugovori o građenju/Infrastrukturni projekti i rješavanje sporova i Međunarodna arbitraža – izabrana pitanja. Prva tema savjetovanja od iznimne je važnosti za hrvatski građevinski sektor, ponajprije za infrastrukturne projekte financirane iz europskih sredstava i njihove pravne aspekte.

Tijekom prvog dana događanja na tematskim panelima razmatrala se mogućnost rješavanja građevinskih sporova, i to upravljanje potraživanjima kao sredstvo za izbjegavanje formalnih postupaka rješavanja tih sporova, odnosno primjena FIDIC zlatnih načela kao mehanizama za izbjegavanje sukoba. U fokusu je bilo i za praksu izuzetno važno pitanje načina obračuna i dokazivanja troškova i šteta nastalih zbog ometanja i produženja rokova građenja, pitanje odgovornosti za štetu zbog kršenja ugovora o građenju, s naglaskom na neimovinsku štetu te utjecaj ESG strategija na rješavanje građevinskih sporova. Analizirala se i višestranačka građevinska arbitraža, utjecaj tehnologije i umjetne inteligencije na rješavanje građevinskih sporova te učinkovito zastupanje u građevinskoj arbitraži.

Najviše sporova pred Sudištem je iz građevinskih predmeta, njih oko 40 posto. Ukupna vrijednost predmeta spora u 180 predmeta odlučenih u posljednjih sedam godina je oko 207 milijuna eura.

“Poduzetnici biraju našu arbitražu jer je brža od sudskog postupka. Arbitražni postupak pred Sudištem, ako nema složenog vještačenja, u pravilu, traje najviše do godinu i pol. U njemu stranke mogu izabrati arbitre, jezik, mjesto postupka i učinkovito prilagoditi svojem sporu njegova pravila, što sve ne mogu u sudskom. Protiv pravorijeka Sudišta nema žalbe, izjednačen je s pravomoćnom presudom, i ovrha se može odmah provesti“, pojašnjava Hrvoje Sikirić, predsjednik SAS HGK.

U okviru druge teme savjetovanja govorilo se o arbitražnim troškovima i s njima povezanim pitanjima, kao i o ovrsi pravorijeka, odnosno o tome koje prepreke stoje na putu naplati pravorijeka. Po prvi put u Hrvatskoj, otvoreno je i jedno od najaktualnijih pitanja danas u vezi s međunarodnom arbitražom – međudjelovanje međunarodnih sankcija i arbitraže.

“Učinci međunarodnih sankcija višestruki su i složeni. Osim što sankcije i zamrzavanje imovine utječu na ispunjenje obveza iz ugovora sa sankcioniranim osobama, one otežavaju vođenje arbitražnih postupaka sa sankcioniranim strankama, kao i ovrhu pravorijeka protiv ovih osoba, osobito u svjetlu uredbi EU. Ova pitanja bili su predmet panela Međudjelovanje međunarodnih sankcija i arbitraže”, izjavila je Tamara Manasijević, ARP, Beč.

Na 33. Hrvatskim arbitražnim danima sudjeluju najugledniji stručnjaci iz područja arbitraže- arbitri, odvjetnici, pravni savjetnici, profesori i vještaci, iz 12 različitih jurisdikcija, s triju kontinenata; Europe, Afrike i Azije. Sudjelovanje vodećih svjetskih stručnjaka i praktičara daje savjetovanju jedinstvenu međunarodnu i poredbenu dimenziju kojom se prelaze i uklanjaju granice između jurisdikcija te omogućuje rasprava o pitanjima iz tema savjetovanja i s njima povezanoj arbitražnoj i sudskoj praksi na globalnoj, regionalnoj (EU) i nacionalnoj razini.