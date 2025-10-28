Održan Kongres menadžera u Opatiji – razgovarali o liderstvu, budućnosti i izazovima

Kongres menadžera održan u četvrtak i petak u Opatiji okupio je oko 120 sudionika koji su imali priliku pratiti nekoliko inspirativnih predavanja i panel rasprava. Teme predavanja bili su globalni izazovi, druga faza života menadžera i psihodinamika poslovnih odnosa. Na panelima se raspravljalo o donošenju odluka, akvizicijama i IPO-ima.

Klimatske promjene, nedostatak radne snage, tržišne nestabilnosti i disrupcije samo su neke od tema koje je ovogodišnji Kongres menadžera otvorio u Opatiji.

„U eri umjetne inteligencije i tehnoloških iskoraka, kada se svijet mijenja brže nego ikada, vrijednost znanja, iskustva i mudrosti istinskih lidera postaje neprocjenjiva. Kao odgovorni lideri, menadžeri i roditelji, moramo odgojiti generaciju koja će u sebi nositi empatiju, koja će imati želju stvarati dobro, i snagu mijenjati svijet na bolje, generaciju otvorenog srca, odgovornosti, iskrenosti i vjerovanja u prave vrijednosti. Naša je zadaća da u čovjeku probudimo ono najbolje, da stvorimo okruženje u kojem se ljudi osjećaju sigurno, viđeno, poštovano i inspirirano, i u kojem liderstvo znači služenje drugima – ne vladanje nad njima. Jer mi nismo samo svjedoci promjena – mi smo njihovi nositelji i biramo vrijednosti koje će oblikovati svijet sutrašnjice“, poručila je Ana Soldo, predsjednica udruge HUM-CROMA.

Globalni izazovi i klimatske promjene

Da će se globalna temperatura do 2050. godine u prosjeku povećati za dva stupnja Celzijusa jedna je od projekcija koju je naglasio sveučilišni profesor Goran Bandov, jedan od govornika na kongresu. „To znači da će se 50 posto stanovništva naći u poplavnim područjima, a do 2100. godine taj porast iznosit će do četiri stupnja Celzijusa, što podrazumijeva značajno veći broj klimatskih izbjeglica. Najpogođenije države su Kiribati, Pakistan i Bangladeš upravo zbog svojeg geografskog položaja i niskog tla koje ih svrstava u najugroženije države kada govorimo o klimatskim promjenama“, poručio je Bandov.

Uz to, nastavljaju se i demografski izazovi pri čemu se procjenjuje da će do 2100. godine na svijetu živjeti dodatnih 3 do 5,3 milijarde ljudi te da će biti neophodno pronaći odgovore i rješenja na pitanja i izazove koje takav rast sa sobom donosi.

Druga faza života lidera i menadžera

O onome što slijedi kada se zapitamo o nastavku svog profesionalnog puta govorio je Alan Žepec, certificirani PCC coach i vlasnik tvrtke LQ. Napominje kako u drugoj fazi života mogu nastati izazovi vezani uz vlastiti identitet kojeg menadžeri često povezuju sa svojom tvrtkom.

„Od toga se jako teško ograđujemo, ali to je sasvim normalno i očekivano. Važno je napraviti prvi korak u promjeni, a to je donošenje same odluke o tome da želimo nešto promijeniti. Drugi korak je vjera u tu promjenu, a posljedično će se dogoditi i podrška okoline. U drugoj fazi života ne ispunjavaju nas poznanstva i poslovni odnosi, već odnos s našim najbližim ljudima i tu se događa razvoj koji priželjkujemo“, poručio je Žepec.

Psihodinamika poslovnih odnosa

O činjenici da živimo u vremenu ideologije brzog postizanja sreće gdje se ozbiljni ljudski problemi stavljaju u jednostavne okvire i nudi njihovo rješenje govorio je psihijatar i sveučilišni profesor Darko Marčinko. Napominje kako konzumerizam pozicionira želje kao potrebe koje to u stvarnom životu nisu. „Psiha sve pamti – zato je jako važno shvatiti vrijednost procesa promjene određenih životnih okolnosti, jer promišljanje izvan okvira viđenog otvara nova rješenja i situacije. Važno je osvijestiti da se 80 posto naše ličnosti formira u prvih pet godina života – ne na fakultetu, ne u radnom okruženju, već u djetinjstvu. Ljudi koji rade na svojim greškama mogu ići naprijed, a prvorazredni menadžeri rade upravo na tome“, zaključio je Marčinko.

Održane su tri panel rasprave koje su obuhvatile teme pravovremenog i kvalitetnog donošenja odluka u neizvjesnim vremenima obilježenima stalnim promjenama, procesa koje menadžeri prolaze tijekom akvizicija i rasta tvrtke, kao i iskustva koje menadžeri prolaze tijekom izlaska na burzu.

Jedan na jedan razgovorom osnivača i većinskog vlasnika tvrtke Bosqar Stjepana Oreškovića, i predsjednika Uprave tvrtke Končar Gordana Kolaka, završen je ovogodišnji Kongres menadžera uz poruke za lidere budućnosti. Glavna menadžerica Crome Ana Falak, najavila je buduće aktivnosti Crome među kojima se svakako ističe suradnja s Poslovnom školom IEDC Bled i tvrtkom Vetropack Straža koja je rezultirala stipendijom pod nazivom „Premužak EMBA Scholarship“.

