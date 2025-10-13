Još dva tjedna do Kongresa menadžera u Opatiji – konferencije koja okuplja vodeća imena iz svijeta gospodarstva

Pod nazivom „Liderstvo u eri promjena: prilagodba i otpornost“ kongres otvara brojna pitanja s kojima se susreću menadžeri u ekonomiji neizvjesnosti

Još dva tjedna ostala su do konferencije „Kongres menadžera“ koju u Opatiji organizira Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA. Kongresu će prisustvovati vodeća imena iz sektora gospodarstva, a program se i ove godine održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske.

Pod nazivom „Liderstvo u eri promjena: prilagodba i otpornost“, konferencija će 23. i 24. listopada u hotelu Ambasador okupiti vodeće gospodarstvenike koji će otvoriti brojne teme iz poslovnog diskursa.

Svoje mjesto još uvijek možete osigurati kupnjom kotizacije, a potražiti ih možete ovdje.

Dan ranije, 23. listopada, organizirana je i koktel večera kao uvertira u networking među članovima, obilježena razmjenom znanja i iskustva. Broj mjesta je ograničen, a svoje mjesto možete rezervirati klikom na link.

Program ovogodišnjeg Kongresa menadžera

Kongres je podijeljen u tri tematske cjeline koje će obrađivati teme neizvjesnosti i odluka, rasta i akvizicija te kapitala i IPO-a.

Kongres će otvoriti predsjednica HUM CROMA-e Ana Soldo, uz pozdravne govore partnera i pokrovitelja. Uvodno predavanje na temu globalne neizvjesnosti i donošenja strateških odluka održat će prof. dr. sc. Goran Bandov.

Slijede tri panel-rasprave:

u kojem sudjeluju Robert Mustač (MESSER), Mislav Vučić (JGL), Ante Odak (RBA), Adrian Ježina (Telemach) i Vanja Burul (KONČAR DST); moderatorica Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij). Akvizicije i rast, u kojem sudjeluju Jerko Jakšić (PHARMAS), Petar Šimić (PRIMACO), Ivan Jelušić (ORQA), Srećko Nakić (Atlantic) i Marina Kresoja (ORKA Grupa); moderatorica Svjetlana Momčilović (GrECo Group).





Uz panele, predavanja će održati Alan Žepec na temu druge faze života lidera i menadžera te prof. dr. sc. Darko Marčinko o psihodinamici poslovnih odnosa. Program će zaključiti 1 na 1 razgovor između Stjepana Oreškovića i Gordana Kolaka.

„Pozivam sve menadžere, poduzetnike i lidere koji žele rasti i inspirirati se da nam se pridruže na Kongresu menadžera u Opatiji! Mjesta još uvijek ima, no u ograničenom broju. Posebno me veseli što ovogodišnji respektabilni panelisti dolaze iz različitih sektora gospodarstva, što jamči raznolike perspektive i kvalitetne rasprave o temama koje su obilježile ili će tek obilježiti gospodarsko okruženje u RH i globalno. Dva inspirativna dana u Opatiji prilika su za umrežavanje menadžera, poduzetnika, vlasnika kompanija i otvaranje novih perspektiva suradnje, ali i međusobne podrške“ poručila je Ana Falak, glavna menadžerica HUM-CROMA-e.

Partner projekta je i Turistička zajednica grada Opatije koja je pomogla u realizaciji konferencije, ali i promociji kongresnog turizma u gradu domaćinu.

Cijeli program ovogodišnjeg Kongresa menadžera pogledajte ovdje, a više informacija o Hrvatskom udruženju menadžera i poduzetnika CROMA možete potražiti na službenoj web stranici gdje možete saznati sve benefite članstva.