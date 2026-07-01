Orqa ugovorila s RRS-om posao od 150 milijuna kanadskih dolara

Osječka tvrtka Orqa za razvoj tehnologije dronova osigurala je ugovor vrijedan 150 milijuna dolara za proizvodnju dronova i jačanje savezničke sigurnosti kroz strateško partnerstvo s kanadskom tvrtkom Remote Robotic Systems (RRS), izvijestili su iz Orqe.

Kroz partnerstvo s kanadskom tvrtkom RRS za dobavu dronova, Orqa, koja je i među vodećima u Europi za razvoj tehnologije dronova, preuzima i ključnu ulogu u razvoju kanadskih kapaciteta u području dronova, umjetne inteligencije i protudronskih sustava, ističu iz Orqe.

Ugovor su potpisali početkom prošlog tjedna s ciljem proširenja proizvodnje Orqinih sustava i komponenti u Kanadi suosnivač i komercijalni direktor Orqe Ivan Jelušić te izvršni direktor RRS-a Kevin Toderel, čemu su prisustvovali i kanadski premijer Mark Carney i premijer Andrej Plenković.

“Kanada ovime probija led kao prva izvaneuropska država koja sudjeluje u inicijativi Security Action For Europe (SAFE), pokrenutoj radi jačanja suverenih obrambenih sposobnosti EU-a. Ovaj korak pokazuje jasnu predanost obiju strana jačanju obrambene i sigurnosne suradnje”, iznose iz Orqe.

To je i dio Orqinog Globalnog programa distribuirane proizvodnje te velika prekretnicu za tu tehnološku tvrtku, dok suradnja Kanadi donosi snažan gospodarski rast i dodanu vrijednost, što počinje inicijalnim ulaganjem od 20 milijuna kanadskih dolara (CAD) u proširenje RRS-ovih proizvodnih pogona.

Posao je procijenjen na 150 milijuna kanadskih dolara tijekom sljedećih pet godina, a iz Orqe dodaju kako partneri s optimizmom očekuju da će do sredine 2027. dosegnuti proizvodnju od 1.000 sustava mjesečno, dok je krajnji cilj unutar ovog ugovornog razdoblja dosegnuti kapacitet od 10.000 sustava mjesečno.

Jelušić iz Orqe poručio je da im je cilj zajednički razvoj, proizvodnja i plasman naprednih obrambenih tehnologija, s posebnim naglaskom na besposadne sustave, protudronsku zaštitu te integraciju umjetne inteligencije u te sustave, dok je Toderel iz RRS-a izrazio ponos što surađuju s Orqom i što će te sustave proizvoditi u Kanadi.