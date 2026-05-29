Ovo su najbolje zemlje svijeta za život, broj jedan je u Europi

Objavljen je popis zemalja u koje se najbolje odseliti. Izvješće o globalnim migracijskim trendovima za 2026. procjenjuje 82 zemlje prema 34 pokazatelja, uključujući troškove života u smislu hrane, stanarine, hipoteka i kupovne moći, kulture, obrazovnih sustava, sreće, zdravstvene zaštite, sigurnosti i plaća.

Na ovogodišnjoj ljestvici, Švicarska je zauzela prvo mjesto u ukupnom poretku, nakon što je 2025. bila druga.

“Švicarska se ističe po svom iznimnom potencijalu zarade (prva je u svijetu u ovoj kategoriji); snažnom pristupu zdravstvenoj skrbi i visokim sigurnosnim standardima“, napisao je Remitly u izvješću, prenosi Euronews.

“Privlačnost Švicarske dodatno je povećana dobro uspostavljenom imigrantskom zajednicom i komunalnom infrastrukturom. Visoke ocjene u pokazateljima kao što su ponuda međunarodnih škola i opskrba energijom donijele su Švicarskoj vodeće mjesto.“

Ne postoji univerzalno rješenje kada je u pitanju odabir mjesta za život, ali evo nekih od najbolje ocijenjenih mjesta diljem svijeta.

Odmah nakon Švicarske, Island je drugoplasirani. Remitly je pohvalio nordijsku zemlju zbog njenog potencijala zarade, sigurnosti i ekoloških performansi, napominjući da manji broj međunarodnih škola objašnjava pad rangiranja.

“Sa snažnom politikom usmjerenom na obitelj i jednom od najsretnijih populacija na svijetu, Island nudi visoku kvalitetu života u bliskom društvu“, stoji u izvješću.

Treće mjesto pripalo je Luksemburgu, zahvaljujući snažnom potencijalu zarade i visokoj razini sigurnosti što ga čini izuzetno privlačnim za one koji traže “stabilnost, mobilnost i visok životni standard u srcu Europe“.

Australija, jedina zemlja među prvih pet koja se nalazi izvan Europe, zauzela je četvrto mjesto zahvaljujući svojoj gostoljubivoj imigrantskoj zajednici, snažnom potencijalu zarade i načinu života usmjerenom na boravak u prirodi.

Prvih pet zaokružuje Njemačka, koju je Remitly nazvao pouzdanim izborom za one koji traže priliku unutar najvećeg europskog gospodarstva, uz podršku snažne zaštite radnika i dugoročnih karijernih izgleda.

Top 10 zemalja za preseljenje:

Švicarska Island Luksemburg Australija Njemačka Irska NAS Danska Norveška Španjolska

Najbolje zemlje za obitelji – Hrvatska na desetom mjestu

“Sa snažnom društvenom infrastrukturom, europska nacija i dalje se ističe kao glavno odredište za obitelji koje žele izgraditi stabilnost i prilike u inozemstvu“, rekla je Eva Borislavova, izvršna direktorica Remitly Europe.

“Za mnoge, ta kombinacija pristupa, podrške i kvalitete života čini Španjolsku sve uvjerljivijim izborom.“

Osim Španjolske, samo su se tri druge europske zemlje plasirale među 10 najboljih u ovoj kategoriji: UK na osmom, Island na devetom i Hrvatska na desetom mjestu.

Ostatak prvih 10 zaokružili su Kina (drugo), SAD (treće), Šri Lanka (četvrto), UAE (peto), Australija (šesto) i Bangladeš (sedmo).

Remitlyjeva rang lista također je proučavala koje zemlje nude najbolju ravnotežu troškova života promatrajući kupovnu moć, prosječnu najamninu u usporedbi s plaćom i prosječni trošak prehrane.

Saudijska Arabija zauzela je prvo mjesto, s jakim plaćama u odnosu na troškove života i nižim stambenim opterećenjima za vlasnike kuća. (Napomena: Podaci su prikupljeni prije američko-izraelskog napada na Iran).

U Europi, Norveška je zauzela najviše mjesto po troškovima života, zauzevši četvrto mjesto, a odmah iza nje slijedi Danska na petom mjestu.

Luksemburg je zauzeo osmo, a Irska deveto mjesto.

Druge zemlje među prvih 10 uključuju Bangladeš (drugo mjesto), SAD (treće mjesto), Oman (šesto mjesto), Pakistan (sedmo mjesto) i Nepal (deseto mjesto).