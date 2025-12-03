Ove zemlje suočavaju se s velikom krizom, među njima i Hrvatska: Troškovi rastu, a kvaliteta života je ugrožena

Masovni turizam i dalje je velik problem europskih država. Nizozemska, zajedno s Italijom, Hrvatskom, Francuskom, Češkom, Grčkom i Španjolskom, bore se s velikim brojem turista, što stvara pritisak na lokalnu zajednicu i infrastrukturu.

Svaka od ovih zemalja, nekada poznata po svom šarmu i kulturnom bogatstvu, sada se bori s velikim brojem turista koji preplavljuju njihove povijesne gradove. U Nizozemskoj su nekoć netaknuta mjesta poput Amsterdama sada prepuna s turistima, stvarajući napetost između posjetitelja i lokalnog stanovništva. U međuvremenu, u Španjolskoj i Italiji, brzi porast broja turista doveo je do porasta troškova života, prisiljavajući mnoge lokalne stanovnike da napuste vlastite gradove, prenosi Travel and Tour World.

Borba s prekomjernim turizmom je na kritičnoj točki. Potrebna je hitna akcija kako bi se vratila ravnoteža. U suprotnom, najomiljenije europske destinacije riskiraju gubitak autentičnosti, šarma i kulturnog identiteta.

Prekomjerni turizam nije samo prenapučenost – radi se o očuvanju integriteta ovih nevjerojatnih lokacija za buduće generacije. Dok se ove zemlje suočavaju s ovom rastućom krizom, sada moraju pronaći rješenja za obuzdavanje utjecaja masovnog turizma, a istovremeno nastaviti ekonomski napredovati. Potreba za održivim turističkim praksama nikada nije bila hitnija.

Prekomjerni turizam odnosi se na prekomjeran broj turista koji posjećuju odredište, daleko iznad onoga što lokalna infrastruktura, okoliš i zajednica mogu podnijeti. To je više od prenapučenosti; to je sistemski problem koji narušava osjetljivu ravnotežu između turizma i lokalnog načina života.

Negativne posljedice nisu ograničene samo na turiste, već se protežu i na lokalno stanovništvo koje mora živjeti s posljedicama. Lokalna infrastruktura poput javnog prijevoza, cesta i javnih službi je preopterećena. Cijene nekretnina rastu jer se nekretnine pretvaraju u kratkoročni najam za turiste. Troškovi života rastu, a lokalna kultura i autentičnost se narušavaju. Okoliš je također opterećen, prirodni resursi se iscrpljuju, a otpad se nakuplja. Prekomjerni turizam ugrožava ne samo održivost ovih odredišta već i kvalitetu života stanovnika koji ih nazivaju domom.

Glavni uzroci pretjeranog turizma

Nekoliko čimbenika doprinosi rastućem problemu prekomjernog turizma u Europi. To uključuje pristupačna putovanja i povećanu mobilnost te popularnost kultnih destinacija. Također, stvoren je porast “Instagram turizma“, gdje manje poznate destinacije postaju žarišta nakon što se široko podijele na društvenim mrežama. Ovaj iznenadni priljev turista dovodi do prenapučenosti i opterećenja lokalnih resursa.

Među glavnim uzrocima je i kratkoročni najam, što je dovelo do povećanja broja turističkih smještaja u stambenim područjima. Time je lokalno stanovništvo ‘istisnuto’ s tržišta nekretnina, što doprinosi stambenoj krizi u popularnim odredištima. U gradovima poput Venecije i Barcelone, stanovnicima je sve teže platiti najamninu, što dovodi do raseljavanja dugogodišnjeg stanovništva.

Istodobno, povijesne četvrti kojima je nekada dominirala lokalna kultura sada imaju masovne trgovine i objekte usmjerene na turizam.

Prekomjerna upotreba prirodnih mjesta i povijesnih znamenitosti doprinosi degradaciji okoliša. Povećanje otpada, zagađenje i opterećenje vodnih resursa neki su od izazova s ​​kojima se suočavaju gradovi poput Dubrovnika i Santorinija. Erozija obale, oštećenje osjetljivih ekosustava i nakupljanje otpada postaju uobičajeni problemi u popularnim destinacijama.

Osam europskih gradova koji se suočavaju s prekomjernim turizmom

1. Venecija, Italija

Venecija, sa svojim kultnim kanalima i povijesnom arhitekturom, privlači milijune posjetitelja godišnje. Međutim, s populacijom manjom od 50.000, grad često posjeti i do 10 milijuna turista godišnje, što preopterećuje osjetljivu infrastrukturu. Povijesno središte sve je više naseljeno turistima nego lokalnim stanovništvom.

Venecija; Foto: Getty Images

2. Barcelona, ​​Španjolska

Barcelona je jedan od najposjećenijih gradova u Europi, koji privlači turiste svojom jedinstvenom arhitekturom, kulturnom baštinom i mediteranskim plažama. Međutim, ogroman broj posjetitelja doveo je do prenapučenih ulica i javnih prostora. Porast kratkoročnog najma pogoršao je stambenu krizu u gradu, prisiljavajući lokalno stanovništvo da napusti centar grada. Mnogi stanovnici Barcelone smatraju da je njihov grad postao tematski park, gubeći pritom svoju autentičnost.

3. Amsterdam, Nizozemska

Amsterdam, poznat po svojim kanalima, muzejima i živopisnoj kulturi, posljednjih je godina doživio eksploziju turizma. Priljev posjetitelja povećao je cijene nekretnina, što je lokalnom stanovništvu otežalo pronalazak pristupačnog smještaja. Kako gradske četvrti postaju sve više orijentirane na turiste, mnogi se stanovnici osjećaju odvojeno od vlastite zajednice. Prenapučene ulice, buka i komercijalizacija nekoć mirnih područja rezultirali su padom kvalitete života lokalnog stanovništva.

4. Dubrovnik, Hrvatska

Dubrovnik, mjesto svjetske baštine UNESCO-a, poznat je po svojim srednjovjekovnim zidinama i prekrasnim pogledima na obalu. Međutim, broj turista u gradu je znatno manji, a neke procjene sugeriraju da tijekom vrhunca sezone na svakog lokalnog stanovnika dolazi 27 turista. Pritisak na lokalne usluge, rastući troškovi i prenapučenost naveli su mnoge mještane da osjećaju da turizam narušava identitet grada. Šarm Dubrovnika blijedi jer postaje više turistička destinacija nego uspješna lokalna zajednica.

5. Santorini, Grčka

Santorini, jedan od najpoznatijih grčkih otoka, poznat je po slikovitim krajolicima, luksuznim odmaralištima i kristalno čistom moru. Međutim, sezonska priroda turizma dovela je do prenapučenosti, posebno tijekom ljetnih mjeseci. Lokalni resursi, poput vodoopskrbe i sustava odlaganja otpada su opterećeni. Mnogi stanovnici osjećaju gubitak svog kulturnog identiteta.

6. Prag, Češka

Praški povijesni Stari Grad privlači milijune turista svake godine, što dovodi do prenapučenosti u najpoznatijim dijelovima grada. Kako tradicionalne trgovine i lokalne tvrtke zamjenjuju turistički orijentirani objekti, kulturno tkivo grada počinje propadati. Mještanima je sve teže snalaziti se u prepunim ulicama i uživati ​​u vlastitom gradu. Rast cijena nekretnina i troškova života otežao je stanovnicima ostanak u gradu.

7. Pariz, Francuska: Grad svjetlosti suočava se s prenapučenošću i rastućim najamninama

Pariz, jedan od najposjećenijih gradova na svijetu, poznat je po svojim kultnim znamenitostima poput Eiffelovog tornja, Louvrea i Montmartrea. Međutim, ogroman broj turista koji posjećuju ta mjesta otežao je život lokalnom stanovništvu. Povećanje cijena najma, posebno u centru grada, raselilo je mnoge stanovnike. Mještani se žale na prepune ulice, buku i komercijalizaciju nekoć živahnih četvrti.

Bazilika Sacré-Coeur u Parizu; Foto: Getty Images

8. Bourton-on-the-Water, UK: Šarmantno selo koje gubi svoj identitet

Bourton-on-the-Water, slikovito selo u Cotswoldsu, postalo je popularno odredište za turiste. Priljev vikend posjetitelja uzrokovao je značajne prometne gužve i probleme s parkiranjem, remeteći miran seoski život u kojem su nekoć uživali mještani. Porast turizma doveo je do komodifikacije šarma sela, s više tvrtki koje se bave turistima nego potrebama stanovništva.

Komparativna analiza broja turista koji su posjetili osam popularnih europskih destinacija tijekom 2023., 2024. i 2025. (do studenog). Brojke odražavaju rastući pritisak na te destinacije, budući da prekomjerni turizam i dalje utječe na lokalne zajednice i infrastrukturu.

Prekomjerni turizam u Europi i dalje predstavlja značajne izazove i za putnike i za lokalne zajednice. Kao što se vidi u glavnim turističkim destinacijama, poput Venecije, Barcelone i Amsterdama, ogroman priljev posjetitelja posljednjih godina opteretio je infrastrukturu, poremetio lokalni život i uzrokovao degradaciju okoliša. Problem prekomjernog turizma, ako se ne riješi, ugrožava ne samo šarm ovih kultnih lokacija već i kvalitetu života stanovnika.

Upravljanje prekomjernim turizmom zahtijeva prelazak na održive putničke prakse. Napori za regulaciju broja turista, posebno u destinacijama s visokom potražnjom, moraju biti prioritet. To može uključivati ​​strategije poput ograničavanja broja posjetitelja, uvođenja turističkih pristojbi i promicanja destinacija izvan sezone ili izvan utabanih ruta.