Pet sektora u kojima je EU kritično ovisan o Kini

Od solarnih panela do rijetkih zemnih metala i industrijskih robota, kineske tvrtke su tiho postale dominantan, ponekad i jedini dobavljač u sve većem broju europskih industrija, dok raste strah od još jednog “kineskog šoka”.

Europska ovisnost o kineskoj robi toliko je strukturno ukorijenjena u određenim sektorima da su vjerodostojne alternative gotovo nestale.

Pritisak se pojačao 2025. godine, kada je Washington uveo sveobuhvatne carine na kinesku robu, što je izazvalo strahove da će Peking preusmjeriti višak proizvodnje na europska tržišta po sniženim cijenama, prenosi Euronews.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen opisala je to kao “novi kineski šok” na summitu G7 u Kanadi prošle godine, upozoravajući da Peking preplavljuje globalna tržišta subvencioniranim prekapacitiranjem koje njegovi vlastiti potrošači ne mogu apsorbirati.

Prošli tjedan, povjerenik EU za industriju Stéphane Séjourné također je pozvao tvrtke iz EU da diverzificiraju bazu dobavljača jer se trgovinske napetosti s Kinom pojačavaju, a Peking upućuje ponovljene prijetnje EU-u, dok Bruxelles nastoji ojačati zakonodavstvo kako bi zaštitio svoja tržišta od kineske ovisnosti.

Prema Eurostatu, uvoz EU-a iz Kine iznosio je ukupno 559,4 milijarde eura u 2025. godini, što je brojka koja je porasla za 89% od 2015. godine, generirajući trgovinski deficit od 359,8 milijardi eura. Samo u 2025. godini izvoz EU-a u Kinu pao je za 6,5%, dok je uvoz porastao za 6,4%.

Kina je, s velikom razlikom, najveći pojedinačni izvor uvoza EU-a i glavni dobavljač ovisnih proizvoda, izvozeći 47% te kategorije u blok i otprilike polovicu ukupne vrijednosti uvoza, što predstavlja oko 206 milijardi eura od 404 milijarde eura.

Ovisni proizvodi odnose se na dijelove i sirovine potrebne za izradu konačnog proizvoda. Na primjer, potražnja za baterijom pametnog telefona ovisi o broju gotovih pametnih telefona koje tvrtka planira proizvesti.

SAD je drugi najveći dobavljač ovisnih proizvoda u EU, ali čini manje od 10% kategorije i samo 11% ukupne vrijednosti uvoza, prema najnovijoj analizi Centra za istraživanje ekonomske politike (CEPR) objavljenoj ovog mjeseca.

Uzeti zajedno s drugim podacima koji ukazuju na širu stratešku ovisnost, pojavljuje se pet sektora u kojima je izloženost EU-a Pekingu strukturna: solarna energija, kritične sirovine, industrijska robotika, kemikalije, kao i tekstil i drvni proizvodi.

Euronews je sastavio pregled nekih od razloga za izvanrednu ovisnost EU-a o Kini u svakom od ovih sektora.

Zelena tranzicija, proizvedena u Kini

Od svih ovisnosti EU-a o Pekingu, ona koja je najdublje zakopana u njezinoj zelenoj agendi vjerojatno je najznačajnija.

Prema Eurostatu, Kina je 2024. godine činila 98% ukupnog uvoza solarnih panela u EU. Ukupna vrijednost tog uvoza pala je s 19,7 milijardi eura u 2023. na 10,9 milijardi eura u 2024., ne zbog pada obujma, već zbog pada kineskih cijena.

Potpuni podaci o uvozu solarnih panela prošle godine još nisu objavljeni.

Izvješće koje je ove godine objavio think tank Loom također je pokazalo da Kina opskrbljuje 88% uvoza litij-ionskih baterija za električna vozila u EU u 2025., u odnosu na 75% u 2019.

Istraživački odjel Europskog parlamenta otkrio je da EU nabavlja 98% svojih rijetkih zemnih magneta iz Kine, uključujući materijale bitne za motore električnih vozila, vjetroturbine i obrambene sustave.

Podaci Europske komisije također pokazuju da se EU oslanja na Peking s 97% magnezija. Mineral je ključan za baterije sljedeće generacije koje su alternativa litij-ionskim tehnologijama, a koristi se i za skladištenje vodika i laganu obnovljivu infrastrukturu.

Zbog te ogromne ovisnosti o jednoj zemlji, Europska komisija stavila ga je na popis kritičnih sirovina bloka kako bi ubrzala domaće inicijative za vađenje, preradu i recikliranje.

Konačno, kineske tvrtke kontroliraju preko 80% globalnih kapaciteta proizvodnje solarnih fotonaponskih sustava, prema izvješću Geopolitičkih obavještajnih službi.

Ukratko, zelena tranzicija Europe počiva na temeljima koje ona ne kontrolira.

Nagli porast broja robota

Industrijska robotika priča priču ne samo o ovisnosti već i o ubrzanom istiskivanju.

Između početka 2025. i početka 2026. uvoz industrijskih robota iz Kine u EU porastao je za 315%, a prosječne cijene pale su za 29%, prema podacima koje je objavila radna skupina Europske komisije za nadzor uvoza.

Kineska dominacija u ovom sektoru nije slučajna.

Njegova industrijska strategija “Proizvedeno u Kini 2025.”, podržana državnim subvencijama, jeftinim kreditima i poreznim poticajima, pomogla je u rastu sektora napredne robotike u zemlji.

Prekomjerna domaća proizvodnja potaknula je kineske proizvođače na agresivan izvoz, po cijenama koje europski konkurenti ne mogu dostići.

Prema Međunarodnoj federaciji za robotiku, Kina sada proizvodi više industrijskih robota nego Njemačka, Južna Koreja, Japan i SAD zajedno.

Kemikalije, tekstil i drvo

U ožujku 2025. Komisija je pokrenula namjensko praćenje specifičnih kemikalija na bazi etilena i amonijaka, navodeći prekomjerne proizvodne kapacitete u Kini i nagli porast njihovog tržišnog udjela u EU.

Odjeća i obuća iz Kine i dalje predstavljaju znatan dio inozemne ponude EU-a, čak i ako se dio proizvodnje preusmjerio na jeftinije konkurente iz jugoistočne Azije poput Vijetnama.

Prema Eurostatu, Kina opskrbljuje otprilike 30% do 35% ukupnog uvoza odjeće i obuće iz inozemstva u Europsku uniju.

Drvni proizvodi postali su novo žarište jer je uvoz sastavljenog parketa iz Kine porastao više od deset puta u jednoj godini, a cijene su pale za 77%, što je potaknulo Komisiju da u srpnju 2025. uvede carine između 21,3% i 36,1% kako bi zaštitila industriju koja zapošljava više od 10 000 ljudi i vrijedi 1,3 milijarde eura.

Dekorativni papir uslijedio je u kolovozu 2025., kada su primijenjene carine između 26,4% i 26,9% kako bi se zaštitilo više od 2000 europskih radnih mjesta.

U svih pet sektora, odgovor Komisije bio je uglavnom reaktivan, primjenjujući carine nakon što je šteta već nastala.

Dublje pitanje je hoće li Europa zadržati industrijski kapacitet i političku volju za izgradnju istinskih alternativa prije nego što njezina ovisnost postane nepovratna i poluga koju Peking može slobodno koristiti.