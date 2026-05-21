Poslovna aktivnost u eurozoni oštro pala u svibnju

Poslovna aktivnost u eurozoni pala je u svibnju najsnažnije u dvije i pol godine, uz najoštriji pad u sektoru usluga od početka 2021. godine i posustalu potrošnju zbog skoka troškova života pod utjecajem rata na Bliskom istoku, pokazalo je u četvrtak mjesečno istraživanje S&P Globala.

Indeks menadžera nabave (PMI) u privatnom sektoru eurozone pao je u svibnju za 1,3 boda u odnosu na travanj, na 47,5 bodova, najnižu razinu od listopada 2023. godine, pokazali su preliminarni izračuni S&P Globala.

Vrijednosti indeksa niže od 50 bodova ukazuju na pad aktivnosti.

“Preliminarni izračuni PMI-ja za svibanj pokazuju da na gospodarstvo eurozone sve više utječe rat na Bliskom istoku”, rekao je glavni poslovni ekonomist kompanije S&P Global Market Intelligence Chris Williamson.

“Rezultati ankete signaliziraju da bi gospodarstvo eurozone u drugom tromjesečju moglo pasti za 0,2 posto”, dodao je Williamson.

Uteg aktivnosti bio je u prvom redu pad u uslužnom sektoru, i to najsnažniji od veljače 2021. godine. Kompanije su već u travnju bilježile najsnažniji pad poslovne aktivnosti od početka 2021. i pandemijskog lockdowna.

Industrija pak i dalje bilježi blagi rast, ali aktivnost je osjetno usporila od početka godine, stoji u izvješću.

“Uslužni sektor osobito je teško pogođen skokom troškova života uslijed rata, ponajprije preko viših cijena energije koje koče potražnju”, dodao je Williamson.

Ukupna potražnja naglo je oslabila u svibnju, uz najsnažniji pad novih narudžbi u godinu i pol dana i proširenje negativnog trenda i na industriju. Nove izvozne narudžbe, uključujući i one u trgovini među članicama eurozone, zabilježile su najsnažniji pad od siječnja prošle godine.

Kompanije u svibnju bilježile znatno veće troškove, pokazalo je istraživanje, uz najsnažniji skok cijena inputa u tri i pol godine. U takvim su uvjetima njihove prodajne cijene porasle najsnažnije u 38 mjeseci, pokazalo je istraživanje.

Cjenovni pokazatelji tako signaliziraju da bi se inflacija u eurozoni mogla u nadolazećim mjesecima približiti stopi od 4,0 posto, procjenjuje S&P Global.

Inflacija je na području primjene zajedničke europske valute u travnju iznosila tri posto, potvrdio je Eurostat u srijedu.

Rat na Bliskom istoku i dalje izaziva značajne poremećaje u opskrbnim lancima i u pomorskom prometu, pa su rokovi isporuke u svibnju ponovno produljeni, i to najviše u gotovo četiri godine.

U takvim uvjetima industrijske kompanije pojačale su nabavu i u svibnju, treći mjesec zaredom, nastojeći stvoriti zalihe.

I stanje na tržištu rada dodatno je pogoršano u svibnju i kompanije u eurozoni otpuštale su zaposlenike peti mjesec zaredom.

Ako se izuzme razdoblje pandemije, kompanije su gasile radna mjesta najbržim tempom od kolovoza 2013. godine. Tvrtke iz uslužnog sektora smanjile su broj zaposlenika prvi put od početka 2021. godine, dok je u industriji trend otpuštanja nastavljen.

Očekivanja poslovnih čelnika pala su pak na najnižu razinu u 32 mjeseca, uz najveću razinu pesimizma među menadžerima uslužnog sektora od rujna 2022. godine, pokazalo je istraživanje S&P Globala.