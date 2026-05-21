Raste interes hrvatskih proizvođača za tržište privatnih robnih marki

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore, jedanaest hrvatskih tvrtki predstavilo se u Amsterdamu na međunarodnom sajmu PLMA’s 2026 World of Private Label, za koji iz godine u godinu vlada sve veći interes, što prati i rast zastupljenosti privatnih robnih marki na najvećim svjetskim tržištima. U 70 nacionalnih paviljona, sajam je 19. i 20. svibnja okupio oko 3.300 izlagača iz 80 zemalja.

Hrvatske tvrtke zajednički su nastupile po 11. put, u dosad najvećem broju, i ove godine u organizaciji HGK-a i uz potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Na nacionalnom štandu, na prehrambenom dijelu sajma, predstavili su se PIP, Vindija, Naturala, Koestlin, American Donut, Apimel, Ekos Cakes, Frozen Food international, Kraš, Nutrifit food i ZMH Horvat.

Na policama trgovina sve je više proizvoda privatnih robnih marki, koje robnim markama konkuriraju ne samo nižom cijenom već i sve većom kvalitetom. Globalni je to trend u kojem sudjeluje i značajan broj hrvatskih proizvođača.

“Kontinuirani inflacijski pritisci značajno utječu na promjene navika potrošača i izbor pri kupnji, te u takvim okolnostima trgovačke marke predstavljaju dobar omjer između cijene i kvalitete. S druge strane, proizvođačima su trgovačke marke siguran distribucijski i prodajni kanal i ulaznica za nova tržišta bez dodatnog ulaganja u brendiranje i marketing. Hrvatsko tržište i hrvatski proizvođači prilagođavaju se trendovima te je zato važno predstaviti se potencijalnim partnerima na najvećem i najprestižnijem sajmu privatnih marki u svijetu. S obzirom na to da postoji sve veći interes naših tvrtki za predstavljanjem na ovom sajmu, želja nam je i u narednim godinama izboriti se za dodatne kvadrate i veći nacionalni štand”, istaknuo je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK.

Europska tržišta i dalje ostaju među najvećim tržištima privatnih robnih marki u svijetu. PLMA-ino izvješće o tržištu privatnih robnih marki za 2025. godinu potvrdilo je značajan rast maloprodajnih marki, prosječno za 38,8 posto, u 12 od ukupno 17 zemalja koje su sudjelovale u istraživanju. Tržišta dvanaest europskih zemalja sada bilježe udjele takvih marki iznad 30 posto, dok osam tržišta prelazi 40 posto. Zemlja s najvećim udjelom (52,4posto) je Švicarska, što je čini jedinom zemljom s udjelom privatnih robnih marki iznad 50 posto, u vrijednosti većoj od 14 milijardi eura.

Drugu godinu zaredom na sajmu u Amsterdamu nastupila je tvrtka Ekos Cakes, varaždinski proizvođač svježih i duboko smrznutih slastičarskih proizvoda.

“Sajam je bio izvrsna prilika za predstavljanje našeg asortimana kolača, torti i pekarskih proizvoda, dok je naša sestrinska tvrtka Frozen Food International predstavila asortimana lepinja. Sajam nam je omogućio direktan kontakt s kupcima iz cijelog svijeta, jačanje postojećih odnosa te otvaranje novih poslovnih prilika i tržišta”, kazao je Marko Štefulj, komercijalni direktor tvrtke Ekos Cakes.

Za Vindiju i Koku nastup na sajmu predstavlja važnu platformu za jačanje prisutnosti na međunarodnom tržištu i razvoj novih poslovnih partnerstava.

“Tijekom sajma imali smo priliku predstaviti kvalitetu i širok raspon našeg portfelja proizvoda, od mliječnog asortimana do proizvoda od pilećeg mesa, te ostvariti niz vrijednih kontakata koji potvrđuju interes tržišta za naše proizvode i daljnji rast suradnje”, izjavila je Ivana Kaplan, voditeljica marketinga u Vindiji.

Na sajmu je izlagao i Koestlin, bjelovarska tvrtka koja više od 120 godina posluje u konditorskoj industriji.

“Cilj nam je bio predstaviti našu tvrtku, povezati se s postojećim i potencijalnim partnerima te pratiti najnovije trendove u industriji trgovačkih robnih marki. Sajam predstavlja priliku za uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razvoj suradnje i daljnji razvoj poslovanja”, kazala je Sanja Kelava, direktorica marketinga i razvoja ambalaže u Koestlinu.

Sajam robnih marki svake godine organizira Udruženje proizvođača privatnih robnih marki PLMA. Uz brojne izlagače, ovogodišnje izdanje okupilo je i više od 32 tisuće stručnjaka iz 125 zemalja, među kojim su bili brojni predstavnici supermarketa, diskonata, drogerija, robnih kuća, konzultanti, stručnjaci za ambalažu i dizajn te drugi profesionalci iz industrije.