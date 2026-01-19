Postignut dogovor. MOL preuzima Naftnu industriju Srbije

Mađarski MOL i ruski Gazprom Neft dogovorili su osnovne odredbe budućeg ugovora o prijenosu većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), izjavila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

U video izjavi izjavila je da će prijedlog tog ugovora biti poslan američkoj administraciji na odlučivanje.

“Srbija je u tim pregovorima uspjela poboljšati svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu, kada smo ostali ispod 30 posto vlasništva”, rekla je Đedović Handanović za Nova.rs.

“Srbija je uspjela u pregovorima povećati vlasništvo u nacionalnim institucijama za pet posto“, poručila je ministrica.

Prodaja većinskog ruskog udjela u NIS-u uvjet je za ukidanje američkih sankcija toj tvrtki, koje su se primjenjivale od 9. listopada prošle godine.