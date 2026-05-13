Potpora EIB-a hrvatskim gradovima za više pristupačnih stanova
Europska investicijska banka (EIB) uspješno je dovršila jednogodišnji savjetodavni projekt sa pet najvećih hrvatskih gradova koji je za cilj imao snaženje lokalnih kapaciteta za bržu gradnju priuštivih i socijalnih stanova u Hrvatskoj.
Projekt je gradovima Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci ukazao na jasno strukturirane opcije koje im stoje na raspolaganju pri realizaciji planova te im ponudio praktične alate za učinkovit razvoj njihovih stambenih projekata i strategija, kao preduslov za bržu izgradnju.
Savjetodavni angažman EIB‑a, proveden u okviru Savjetodavnog centra InvestEU, pružio je gradovima stručnu podršku u razvoju provedbeno spremnih stambenih strategija, akcijskih planova i projektnih portfelja. Tijekom projekta gradovima je ukazano na važnost kombiniranja snažne analitičke osnove s praktičnom, izravnom podrškom te razvio konkretne alate za učinkovito planiranje stambenih ulaganja koja odgovaraju lokalnim potrebama, uz očuvanje financijske i institucionalne održivosti.
EIB je tako pomogao uspostaviti jasan okvir primjenjiv na razini cijele zemlje, kako bi sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj mogle pretočiti novi Zakon o priuštivom stanovanju u nove četvorne metre stanova, te predočio potporu dostupnu kod Europske komisije te nacionalnih izvora, izravno podupirući europske inicijative u području stanovanja i nacionalne stambene prioritete Hrvatske.
“EIB Grupa želi osnažiti hrvatske gradove i općine da mogu samostalno djelovati i brže graditi pristupačne stanove“, izjavio je Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke. “To znači da želimo ojačati lokalne kapacitete za pripremu, upravljanje i provedbu projekata pristupačnog stanovanja, potaknuti na partnerstva kako bi se problem stanovanja riješio što prije, te pokazati gradovima kako odabrati najprimjerenije modele financiranja za ovakve projekte. Suradnja s pet najvećih hrvatskih gradova bila je važan korak u tom smjeru, a ovaj smo model suradnje spremi proširiti sa gradovima i općinama diljem Hrvatske.”
“Priuštivo stanovanje danas je jedno od ključnih društvenih i gospodarskih pitanja, zbog čega Vlada Republike Hrvatske kroz Nacionalni plan stambene politike i Zakon o priuštivom stanovanju provodi mjere kojima želi povećati dostupnost stanovanja građanima”, rekao je Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija. “Ministarstvo financija pritom osigurava povoljan i stabilan fiskalni okvir te razvija porezne i financijske instrumente kako bi se povećala ponuda stanova za život, potaknuo dugoročni najam te u konačnici doprinijelo pravednijem i uravnoteženom stambenom tržištu.“
Europska mobilizacija za odgovor na stambenu krizu
Ovaj savjetodavni projekt nadopunjuje Europski plan za priuštivo stanovanje Europske komisije te njezine šire napore usmjerene na potporu izgradnji socijalnog i priuštivog stanovanja, sprječavanje stambene isključenosti i mobilizaciju ulaganja u državama članicama. EIB blisko surađuje s Europskom komisijom kako bi ove politike pretočio u konkretna ulaganja, kombinirajući savjetodavne usluge s dugoročnim financiranjem.
U Hrvatskoj je savjetodavni program EIB‑a rezultirao konkretnim gradskim akcijskim planovima, procjenama institucionalnih kapaciteta i alatom za odabir projekata. Ovi praktični instrumenti ostaju na raspolaganju gradovima i nakon završetka savjetovanja te nude model koji se može primijeniti i u drugim općinama.
Također, nakon učešća u projektu pet gradova sada ima definirane planove izgradnje novih pristupačnih stanova, uz snažno upravljanje, realne financijske strukture i portfelj zrelih projekata.
EIB Grupa stanovanje smatra strateškim prioritetom te povećava i savjetodavnu i financijsku potporu diljem Europske unije. U posljednjih pet godina EIB Grupa uložila je više od 18 milijardi eura u priuštivo i održivo stanovanje u Europi, a samo je u 2026. godini ta potpora iznosila 6 milijardi eura.
Radeći zajedno s Europskom komisijom, nacionalnim vladama, gradovima i nacionalnim razvojnim bankama, EIB nastoji ova povećana ulaganja pretočiti u veći broj priuštivih, energetski učinkovitih i održivih domova, istodobno jačajući socijalnu koheziju i kvalitetu života.