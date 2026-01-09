Poznato tko će rušiti Vjesnikov neboder i kojom metodom. Bit će srušen prije svibnja

Vinkovački Eurco izabran je za rušenje Vjesnika po cijeni od 4,2 milijuna eura plus PDV, a rušenje bi prema planu trebalo biti gotovo do 21. travnja.

Za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnika sa zapadnim aneksom odabrana je tvrtka Eurco iz Vinkovaca, koja bi posao trebala završiti u travnju, tj. tri mjeseca nakon potpisivanja ugovora koje se predviđa 21. siječnja, izvijestio je resorni ministar Branko Bačić.

“Državni inspektorat donio je rješenje 15. prosinca 2025. kojim se naređuje uklanjanje nebodera zbog opasnosti od njegova urušavanja i mi smo sukladno Zakonu o javnoj nabavi krenuli u postupak odabira projektanta i izvođača radova”, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić na konferenciji za medije mjesec i pol nakon izbijanja požara u kojem je izgorjela kultna zgrada.

Sukladno preporuci Hrvatske gospodarske komore Ministarstvo je informativne pozive uputilo na 34 tvrtke, dodao je. Od pristiglih 18 ponuda, radna skupina ih je pet ocijenila najozbiljnijima i s njima krenula u pregovarački postupak.

“Tada smo definirali osnovne elemente naše nabave – da je ponuđena cijena 5 milijuna eura bez PDV-a, prepustili smo ponuđačima da se sami odrede prema metodi uklanjanja i da je ponuda ekonomski najpovoljnija. Utvrdili smo da je ekonomski najpovoljnija ponuda Eurco d.d.”, rekao je.

Ugovoreni posao izrade projektne dokumentacije i uklanjanja zgrade procijenjen je na 4,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,3 milijuna eura s PDV-om.

Rok završetka prve faze da se pusti u promet podvožnjak u Slavonskoj je 30 dana nakon potpisivanja ugovora, a rok za izradu projekta i uklanjanje zgrade te odvoženja materijala je tri mjeseca od potpisivanja ugovora, što je predviđeno 21. siječnja, a nakon što 19. siječnja istekne rok za podnošenje žalbi.

Također je odabrana i usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova uklanjanja nebodera Vjesnik sa zapadnim aneksom vrijednosti 59.970 eura bez PDV-a, a koju će provoditi tvrtka Gark Konzalting iz Zagreba, a za revidenta tvrtka Toding iz Zagreba.