U pripremi natječaj za obnovu zgrada Veterinarskog fakulteta težak 54,97 milijuna eura plus PDV

Tri zgrade veterinarskog fakulteta uskoro idu u obnovu tešku 54,97 milijuna eura plus PDV. Priprema se natječaj koji obuhvaća pojačanje konstrukcije nakon potresa i druge oblike obnove.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina najavio je natječaj za obnovu zgrade fakulteta procijenjene vrijednosti 54,97 milijuna eura plus PDV. Posao obuhvaća građevinsko obrtničke radove konstruktivne i cjelovite obnove i sanacija diletacija zgrada u Heinzelovoj 55 na Peščenici.

Veterinarski fakultet sastoji se od niza zgrada izgrađenih u različitim vremenskim periodima tijekom prošlog i ovog stoljeća. Predmet obnove su uprava zgrada površine 5.873 kvadrata, zgrada zavoda površine 16.426 kvadrata i zgrada klinika površine 7.889 kvadrata izgrađene između 1938. i 1959. godine.

Riječ je o obnovi potrebnoj nakon potresa 2021. godine. Posao će obuhvaćati razinu 3 pojačanja (potresno-otporne) konstrukcije, energetsku obnovu, zamjenu elektroinstalacija, instalaciju vodovoda i odvodnje, strojarske instalacije i mjere zaštite od požara. Obnova se mora provesti u skladu s mjerama zaštite za kulturna dobra.

Projekt se financira bespovratnim sredstvima, a trajanje ugovora je 24 mjeseca. U dijelu s kriterijima za dodjelu natječaja za sada je definirano samo 20 bodova koji se dodjeljuju za kriterij iskustva. Pri tome se vrednuje iskustvo radova na zaštićenim kulturnim dobrima, područja u kojem dota poslova u posljednje vrijeme dobiva tvrtka ING-GRAD.

Obnova će se provoditi u tri faze. Prva obuhvaća sjeverna i južna krila zgrade Zavoda (Ia i Ib). Druga obuhvaća Upravnu zgradu (II), a treća zgradu Klinika (III); Screenshot: Dokumentacija natječaja