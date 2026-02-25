Priprema se natječaj za Plitvička jezera – Kanalizacija vrijedna 45 milijuna eura
Natječaj kojim će Plitvička jezera konačno dobiti uređen kanalizacijski sustav uskoro bi trebao biti raspisan. Procijenjena vrijednost posla iznosi 45,81 milijuna eura plus PDV.
Ličke vode najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izgradnju vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera vrijedan 45,81 milijuna eura plus PDV. Natječaj će biti podijeljen u dvije grupe. Dio koji se odnosi na sustav Rakovica i Rastovača procijenjen je na 30,11 milijuna eura, a na sustav Korenica 15,71 milijuna. Projekt se sufinancira sredstvima EU.
U sklopu natječaja gradit će se preko 66 kilometara gravotacijske kanalizacije, 17 kilometara tlačnih cjevovoda, crpne stanice, pripreme za kućne priključke, sanacija tri postojeća kolektora, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Čatrnji i Korenici te sabirne jame za lokacije na kojima odvodnja neće biti građena.
Uvjeti natječaja
Predviđeno trajanje ugovora je 60 mjeseci. Glavni kriterij za izbor izvoditelja u obje grupe je cijena sa 70 posto utjecaja. Dodatnih 20 donosi trajanje jamstvenog roka, a 10 iskustvo stručnjaka. Ukupni promet o prethodne tri godine mora biti jednak vrijednosti natječaja, odnosno grupe za koju se javlja.
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i njegovog okruženja trenutačno su tek djelomično riješeni. I tamo gdje ima kanalizacije, otpadne vode često se disponiraju se bez ikakvog pročišćavanja. Čak i tamo gdje postoje neki lokalni sustavi oni često nisu u funkciji i ne ispunjavaju postavljene zahtjeve.
Problem su i septičke jame koje nisu vodonepropusne, pa dio otpadnih voda iz jama dospijeva u podzemlje i gravitirajuće vodotoke. Stanje je nešto bolje u Korenici, no i tamo treba poboljšanja.