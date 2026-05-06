Prodaja auta u RH eksplodirala u pet godina, u travnju registrirane i tri luksuzne marke

Koliko raste kupovina novih automobila u Hrvatskoj, najbolje se vidi ako se usporedi s prethodnim godinama. U prva četiri mjeseca 2026. godine kupljeno je čak 71,81 posto više automobila nego u istom razdoblju 2021. godine.

Škoda je u travnju ponovno vodeća marka po prodajnim rezultatima u Hrvatskoj. Prodano ih je 1025 komada. Drugo mjesto drži Volkswagen s 901 automobilom, a treće Opel s 903 automobila. Renault (768) koji je prošlog mjeseca privremeno skočio na prvo mjesto sada je na četvrtom mjestu. Slijede Dacia (475), Suzuki (469), Toyota (464) i Hyundai (394). Podaci Promocije plus pokazuju kako su u top deset još dvije premium marke – BMW (325) i Audi (321).

Sličan je poredak i u susjednoj Sloveniji, u kojoj je u travnju prvo mjesto zauzeo Volkswagen, drugo Škoda, treće Renault, četvrto Toyota, a peto Ford.

Gleda li se prva četiri mjeseca ove godine, poredak prvih 10 je sličan, a počinje s Škodom, Volkswagenom i Renaultom. Kinezi i dalje osvajaju tržište, pa se u prva četiri mjeseca BYD popeo na solidno 14. mjesto s 1,65 posto tržišta u prvoj trećini godine. Nakon te marke, najtraženiji Kinezi su MG, Omoda, Geely, Jaecoo, Forthing, Leapmotor, Lynk & Co, Zeekr, Xpeng, BAIC, Rariro i DongFeng.

Škoda Octavia najpopularniji model

Traženi su i luksuzni automobili, doduše u malom broju. U travnju su nabavljeni jedan Bentley, jedan Aston Martin i jedan Lamborghini. Ove godine registrirana su dva nova Ferrarija, dva Lamborghinija, tri Bentleya i tri Aston Martina.

Najprodavaniji model u travnju bila je Škoda Octavia (438 komada), druga je Opel Frontera (373), a treća Opel Mokka (331). Slijede Renault Clio (330), Volkswagen T-Cross (278), Renault Captur (260), Dacia Duster (256), Suzuki Vitara (187) i Hyundai Tucson (178). U top 20 i dalje doniminiraju SUV-ovi.

U prva četiri mjeseca registrirano je ukupno 25.203 novih automobila. Uspoređuje li se to s prethodnim godinama vidi se veliki rast. Za usporedbu, u 2025. godini ih je bilo 23.947, a u godinama prije toga 22.288, 19.487, 14.233 i 14.684. To znači da je u pet godina broj prodanih u prva četiri mjeseca porastao 71,81 posto.

U prvoj trećini 2026. godine donimiraju hibridi različitih vrsta (46,4%). Drugi su benzinci (37,2%), a treći dizelaši (10,8%) koje mnogi proizvođači ni nemaju u ponudi. Poticaju za pravne osobe pogurale su električne automobile na 4,5 posto, a za ovu godinu su najavljeni i oni za fizičke osobe. Zahvaljujući većem broju Dacia i (samo) dva Renaulta, automobili na plin uhvatili su 1,1 posto tržišta.