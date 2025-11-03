Rast obiteljskih poduzeća unatoč gospodarskim nesigurnostima, 40% njih sve više ulaže u tehnologiju

Deloitte Private, kroz izvješće Serija nalaza o obiteljskim poduzećima: Definiranje okruženja obiteljskih poduzeća u 2025., pokazuje da obiteljska poduzeća bilježe stalni razvoj i dugoročni rast.

Na temelju ispitivanja 1.587 obiteljskih poduzeća u 36 država i sveobuhvatnih razgovora s 30 viših upravitelja, istraživanje je pokazalo da obiteljska poduzeća složenost tržišnog okruženja rješavaju putem inovacije, strateškog širenja i rekonstruiranja vodstva.

“Serija nalaza o obiteljskim poduzećima omogućuje sveobuhvatan pogled na obiteljska poduzeća diljem svijeta te bolje razumijevanje njihova snažnog rasta i načina na koje unaprjeđuju svoje strategije da bi se snašla u svijetu koji se brzo mijenja”, izjavio je Natko Sertić, Deloitteov voditelj Odjela poreza u Hrvatskoj i glavni partner za poreze u CE South regiji.

“Obiteljska poduzeća pokretači su gospodarstva, a istraživanje koje je proveo Deloitte pokazuje da uvode inovacije, šire poslovanje preko granica te redefiniraju vlasničku strukturu kako bi preduhitrila sve brže promjene.”

Obiteljska poduzeća s prihodima koji iznose najmanje 100 milijuna USD sada čine više od jedne petine poduzeća diljem svijeta (22 %). Očekuje se da će ta brojka, koja trenutačno iznosi 18.087, narasti na 19.744 do 2030. sa 16.194 u 2020., odnosno 22 % u tom razdoblju od 10 godina. Raste i njihov doprinos gospodarstvu te se očekuje da će ukupni prihodi obiteljskih poduzeća narasti za 84 %, s otprilike 16 bilijuna USD u 2020. na 29 bilijuna USD u 2030. i premašiti očekivani rast od 59 % među poduzećima koja nisu obiteljska. Danas prihodi obiteljskih poduzeća iznose 21 bilijun USD.

Ovaj se trend nastavlja unatoč stalnoj gospodarskoj nesigurnosti, koju obiteljska poduzeća smatraju svojim glavnim vanjskim rizikom i 68 % njih napominje da je to razlog zbog kojeg odgađaju ključna poslovna ulaganja i inicijative za rast, a 70 % njih smatra da bi se uvođenje viših carina negativno odrazilo na gospodarstvo / njihovo poslovanje. Nadalje, obiteljska poduzeća glavnim rizicima smatraju i kibernetičke prijetnje, geopolitičke tenzije i rastuće troškove proizvodnje, koji su obilježja složenog okruženja u kojemu se trenutačno nalaze.

Tehnologija i raznolike strategije omogućuju rast i otpornost

Obiteljska poduzeća okreću se tehnologiji i raznolikim strategijama da bi ostvarila rast i povećala otpornost. Ulaganje u tehnologiju, uključujući umjetnu inteligenciju, radi poboljšanja učinkovitosti, smanjenja troškova i razmjernog povećanja poslovnih inicijativa osnovna je strategija za rast obiteljskih poduzeća (prema mišljenju 40 % ispitanika). Dodatnih je 36 % poduzeća odlučilo uvesti nove proizvode i usluge radi diversifikacije svojih izvora prihoda.

Premda obiteljska poduzeća većinu svojih prihoda uglavnom ostvaruju na domaćem tržištu, mnoga se obiteljska poduzeća odlučuju proširiti svoje poslovanje na međunarodno tržište. Obiteljska poduzeća Europu smatraju najpoželjnijim tržištem: više od polovice (51 %) namjerava se proširiti na Europu u naredna 24 mjeseca. Sljedeće su najpopularnije regije za razvoj u kratkom roku Sjeverna Amerika (48 %) i Azijsko-pacifička regija, što upućuje na potrebu za globalnim, raznolikim pristupom širenju.

“Globalizacija, povoljni gospodarski uvjeti i brza tehnološka inovacija obiteljskim su poduzećima donijele razdoblje snažnog, ujednačenog rasta”, tvrdi Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Technology Fast 50 inicijative.

“Međutim, do rasta dolazi u kontekstu sve veće složenosti i volatilnosti tržišta uslijed porasta gospodarskih i geopolitičkih nesigurnosti, kibernetičkih prijetnji, rastućih ulaznih troškova i nedostatka ljudi. Slijedom toga, upravljanje rizicima i strateško planiranje sve su važniji te prisiljavaju obiteljska poduzeća da se usredotoče na profesionalizaciju, raznolikost poslovanja i ubrzano uvođenje novih tehnologija”, dodala je.

Smjena generacija donosi promjene u vlasničkoj strukturi

U narednom razdoblju od 3 do 5 godina 26 % obiteljskih poduzeća namjerava privući vanjska ulaganja / privatni kapital, 19 % želi povećati zastupljenost rukovoditelja koji nisu članovi obitelji, 12 % planira izaći na burzu, a 3 % želi prodati poduzeće. Premda na odluke o vlasništvu mogu utjecati brojni čimbenici, smjena generacija jedno je od ključnih pitanja koja su rukovoditelji istaknuli. Skoro tri četvrtine obiteljskih poduzeća obuhvaćenih ispitivanjem vode njihovi osnivači (27 %) ili njihovi nasljednici (45 %), no sljedeća će smjena generacija odrediti budućnost mnogih obiteljskih poduzeća.

“Puno obiteljskih poduzeća u budućnosti namjerava ispoštovati svoje naslijeđe, ali i istodobno se pripremiti za sljedeću fazu”, tvrdi Sertić. “Obiteljska poduzeća ulažu u inovacije, stupaju na nova tržišta i okreću se rukovodstvu nove generacije i na taj način rješavaju pitanje smjene generacija i dugotrajan nedostatak potrebnog kadra, što je ključno za kontinuitet i dugoročnu uspješnost poslovanja.”

Izvješće Definiranje okruženja obiteljskih poduzeća prva je studija iz Serije nalaza o obiteljskim poduzećima čiji je autor Deloitte Private. U okviru ovog istraživanja Deloitte Private ispitao je 1.587 obiteljskih poduzeća diljem svijeta u razdoblju od ožujka do lipnja 2025. i zabilježio perspektive trgovačkih društava čiji prosječni godišnji prihodi iznose 2,8 milijardi USD. Izvješće sadržava i sveobuhvatne razgovore s 30 viših upravitelja uglednih obiteljskih poduzeća koji nude kvalitativne uvide u strategije i prakse koje omogućuju dugoročni uspjeh.

Osim podataka iz ispitivanja, provedena je i zasebna analiza podataka o veličini tržišta obiteljskih poduzeća. Ova se analiza odnosila na rast segmenta obiteljskih poduzeća u razdoblju od 2020. do 2030. godine te obuhvatila usporedbu obiteljskih poduzeća (koja su uvrštena na burzu i ona koja nisu) i svih ostalih poduzeća (obiteljska poduzeća i poduzeća koja nisu u vlasništvu obitelji, a koja su uvrštena na burzu ili nisu).

Obuhvatila je sva poduzeća čiji su prihodi iznose najmanje 100 milijuna USD te, kada je riječ o obiteljskim poduzećima, samo poduzeća u kojima jedna obitelj ima većinske udjele, izvršna rukovodeća mjesta / mjesta u upravnom odboru te posjeduje više od 51 % udjela ako ono nije uvršteno na burzu ili više od 25 % udjela ako je uvršteno na burzu.