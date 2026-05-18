Ryanair očekuje stabilne cijene karata u ljetnoj sezoni, opskrba gorivom stabilnija

Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair izvijestio je u ponedjeljak o skoku godišnjeg prihoda i dobiti, procijenivši da bi se cijene karata na vrhuncu ljetne sezone putovanja trebale zadržati na prošlogodišnjoj razini, uz ublaženi rizik od nestašice goriva.

U fiskalnoj godini koja je završila u ožujku Ryanairov prihod porastao je za 11 posto, na 15,54 milijarde eura.

Neto dobit nakon oporezivanja poskočila je za 40 posto, na 2,26 milijardi eura. Uprava napominje da iznos ne uključuje jednokratnu rezervaciju od 85 milijuna eura za uplatu kazne koju im je izrekao talijanski regulator u prosincu prošle godine.

U 12 mjeseci zaključno s ožujkom Ryanair je prevezao 208,4 milijuna putnika, za četiri posto više nego u poslovnoj 2024/2025., unatoč kašnjenjima u isporuci 29 zrakoplova Boeing 8200.

Cijene karata bile su u netom završenoj poslovnoj godini više za deset posto nego u fiskalnoj 2025. pokazalo je izvješće. Krajem siječnja uprava je bila procijenila da će biti više za devet posto, podigavši dotadašnju procjenu za dva postotna boda.

U razdoblju od travnja do lipnja trebale bi biti za pet posto niže nego lani budući da je Uskrs ove godine pao u ožujku, napominje uprava

U ljetnom tromjesečju trebale bi se zadržati, više-manje, na prošlogodišnjoj razini, dodaju.

Glavni financijski direktor Ryanaira Neil Sorahan izjavio za irsku državnu televiziju RTE da su sve sigurniji da neće imati problema s opskrbom gorivom ni nakon ljeta budući da su rafinerije pojačale preradu i pronalaze alternative nabavi iz regije uz Perzijski zaljev.

Glavni izvršni direktor Michael O’Leary naveo je pak u videoprezentaciji da su ih dobavljači ovoga tjedna izvijestili kompaniju kako do sredine srpnja ne očekuju nikakve poremećaje u opskrbi gorivom.