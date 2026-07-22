S-PARK Varteksu neće platiti preostala tri milijuna eura za zemljište na kojem gradi trgovački centar

S-PARK koji na bivšem Varteksovom zemljištu gradi trgovački centar Varteksu neće platiti dio cijene zemljišta u visini tri milijuna eura, jer se nisu ispunili određeni uvjeti. Stečajni upravitelj Varteksa Tomislav Đuričin do sada nije javno objavio tu informaciju, zbog čega je vjerovnik Stjepan Čajić od suda zatražio njezinu objavu. Još prošle godine bezuspješno je tražio smjenu Đuričina tvrdeći da nije poduzeo radnje potrebne da bi Varteks naplatio i preostala tri milijuna eura.

Spar European Shopping Centers (SES) je 2021. godine s Varteksom potpisala ugovor o prodaji dijela neaktivne imovine, površine nešto manje od 50.000 kvadrata. Prošle godine počeli su rušiti Varteksove pogone na tom zemljištu, kako bi ondje izgradili retail park S-PARK Varaždin. U njemu će biti 14 trgovina, ugostiteljstvo s vanjskim terasama i dodatne usluge na oko 11.500 četvornih metara najamne površine.

SES je za navedeno zemljište trebao platiti 7,7 milijuna eura. Odmah je platio 4.7 milijuna, dok je dodatna tri trebao platiti u dvije rate nakon što se ispune određeni uvjeti.

Koji uvjeti nisu ispunjeni

Vjerovnik Stjepan Čajić, najveći pojedinačni dioničar Varteksa, podnio je u srijedu podnesak Trgovačkom sudu u Varaždinu, u kojem traži da sud objavi očitovanja društva S-PARK Hrvatska na e-oglasnoj ploči, tvrdeći da to stečajni upravitelj nije učinio unatoč ranijim odlukama vjerovnika.

Naime, S-PARK je (prema podnesku) u svojim očitovanjima iz studenoga 2025. dao do znanja da ne namjerava platiti preostala tri milijuna eura kupoprodajne cijene niti sklopiti aneks ugovoru o kupoprodaji nekretnina. Kao razlog navodi da nisu ispunjeni ugovoreni uvjeti za dospijeće drugog i trećeg obroka, ponajprije zato što je premještanje instalacija financirao sam S-PARK, a ne Varteks, te zato što građevinska dozvola nije izdana u skladu s ugovorenim projektom retail parka.

Upravo su na takav rizik upozoravali 445 radnika i Čajić. Naime tvrdili su da će, sporazum od 12. prosinca 2024., koji je stečajni upravitelj sklopio bez znanja vjerovnika, omogućiti S-PARK-u da sam financira radove čija je vrijednost zanemariva u odnosu na preostali dug te na taj način izbjeći plaćanje dijela kupoprodajne cijene, iako je tada Varteks imao više nego dovoljno novca na računu da sam financira radove.

U podnesku se nadalje navodi da stečajni upravitelj nije postupio po nalogu skupštine vjerovnika iz listopada 2025. ni odluci odbora vjerovnika iz ožujka 2026., prema kojima je trebao obavijestiti vjerovnike o odgovoru S-PARK-a. I nakon više od osam mjeseci ta dokumentacija nije objavljena na e-oglasnoj ploči.

Đuričin nije podnosio izvješća u propisanim rokovima?

Budući da sud nije naložio objavu tih dokumenata, a nova skupština vjerovnika održava se 24. srpnja, Čajić uz podnesak prilaže sporna očitovanja S-PARK-a i traži da sud objavi cijeli podnesak zajedno sa svim prilozima na e-oglasnoj ploči kako bi vjerovnici bili upoznati s njihovim sadržajem prije održavanja skupštine.

Ona je sazvana na zajednički prijedlog Čajića i 445 radnika – vjerovnika. Saziva se radi obavijesti stečajnog upravitelja o tome je li postupio po odluci skupštine od 3. listopada 2025., kojom mu je naloženo da od društva S-Park Hrvatska d.o.o. zatraži očitovanje o sklapanju aneksa ugovora radi plaćanja preostalih 3 milijuna eura kupoprodajne cijene te da o ishodu obavijesti vjerovnike. Predlagatelji tvrde da stečajni upravitelj nije izvijestio vjerovnike o poduzetim radnjama ni o odgovoru S-Parka te da od 22. siječnja 2026. nije podnio zakonom propisana periodična izvješća.

Na upit za komentar stečajni upravitelj Đuričin za Forbes Hrvatska rekao je samo kako trenutačno nema komentara za medije te će na sve zbog čega ga se proziva iznijeti na sudskom ročištu. Forbes Hrvatska poslao je i upit SES-u Hrvatska, vezano uz uvjete koji nisu ispunjeni, a njihov odgovor bit će naknadno uvršten u članak.