Samo za nadzor gradnje najskuplje pruge u Hrvatskoj osigurano 16 milijuna eura plus PDV

Natječaj za najskuplje željezničke radove u RH još nije završen, a sada se priprema i natječaj za nadzor te gradnje. Čini se da će gradnja koštati najmanje 677 milijuna eura bez PDV-a, dok je za nadzor osigurano 16 milijuna.

HŽ Infrastruktura priprema natječaj za nadzor nad radovima na rekonstrukciji postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Novska. On je za sada objavljen u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina, a procijenjena vrijednost iznosi mu 16 milijuna eura plus PDV.

Preciznije, radi se o nadzoru nad radovima rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Kutina i Lipovljani – Novska te izgradnje nove dvokolosiječne na dionici Kutina – Lipovljani. Nadzor obuhvaća sve radove na svim željezničkim infrastrukturnim podsustavima: građevinskom, elektroenergetskom, prometno-upravljačkom, te signalno-sigurnosnom. Zbog toga nadzorni tim trebaju činiti kvalificirani i iskusni ključni stručnjaci kao i svi stručnjaci drugih profila i znanja potrebnih za uspješnu financijsku i tehničku provedbu projekta i stručni nadzor nad svim ugovorenim radovima do njihova završetka i ishođenja uporabnih dozvola.

Pri izboru izvoditelja ključni kriterij bit će specifično iskustvo stručnjaka da 70 posto utjecaja, dok će cijena imati tek 30 posto utjecaja. S obzirom da dio bodova donosi i poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu svakog stručnjaka, velika je vjerojatnost da će navedeni posao dobiti neka hrvatska tvrtka.

Posao Indijcima?

Posao koji treba nadzirati najveći je željeznički projekt u povijesti Republike Hrvatske. Procijenjena vrijednost samih radova na spomenutoj 83 kilometra dugoj dionici iznosi 620 milijuna eura plus PDV. HŽ Infrastruktura u srpnju je objavila kako su se za navedeni posao javile dvije indijske i dvije turske tvrtke. Pobjednik natječaja još nije izabran, a financijski najpovoljniju ponudu dao je indijski Afcons Infrastructure – 677,07 milijuna eura plus PDV. Indijske tvrtke Ashoka Buildcon i Konkan Railway tražili su 779,89 milijuna eura plus PDV, turski Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret tražio je 873,12 milijuna eura plus PDV, a turski Doğuş İnşaat ve Ticaret tražio je 989,89 milijuna eura plus PDV.

Kako cijena ima 85 posto utjecaja na izbor izvoditelja radova, Indijci su favoriti ako njihove ponude nemaju grešaka zbog kojih bi bili diskvalificirani.

Radove sufinancira Europska unija, no Jutarnji list je u utorak objavio kako će zbog spore realizacije dio sredstava koji nije na vrijeme potrošen biti prebačen na druge projekte.