Slovenska M Sora ulaže šest milijuna eura u novi centar kraj Zagreba

M Sora u Hrvatskoj gradi skladišno-poslovni objekt, čime, prema riječima direktora Aleša Ugovška, postavlja temelje za budući rast tvrtke.

M Sora iz Žirov već osam godina posluje u Hrvatskoj putem tvrtke Norica Zagreb, koja se bavi veleprodajom građevinskog okova. Sada tvrtka pokreće investiciju vrijednu šest milijuna eura – u blizini postojećih unajmljenih prostora u okolici Zagreba gradi vlastiti poslovno-skladišni objekt.

Zemljište u Kerestincu kupljeno je još 2021. godine, a gradnja je započela sredinom srpnja. Završetak radova planiran je za godinu dana. Nakon toga svih 20 zaposlenika, kao i sjedište hrvatske tvrtke, preselit će se iz sadašnjih unajmljenih prostora koji su, prema riječima direktora M Sore Aleša Ugovška, već neko vrijeme premali za potrebe poslovanja. Novi objekt obuhvatit će uredske prostore, skladište za građevinski okov, prodajni salon te prostor za edukaciju partnera.

„Nova lokacija omogućuje nam da ostanemo u okruženju koje dobro poznajemo, a istodobno steknemo znatno bolje uvjete za daljnji razvoj tvrtke“, kaže Aleš Ugovšek, direktor proizvođača građevinskog okova.

Prošlu godinu završili s gubitkom

Norica Zagreb prošle je godine ostvarila više od 4,16 milijuna eura prihoda, što je 14 posto više nego 2024., kada su prihodi iznosili 3,6 milijuna eura. Unatoč rastu prihoda, tvrtka je poslovnu godinu završila s neto gubitkom od 48 tisuća eura, dok je godinu ranije ostvarila neto dobit od 20 tisuća eura.

Prema Ugovšeku, glavni razlozi negativnog rezultata bili su veći troškovi rada i vanjskih usluga.

„Tržište rada na području Zagreba vrlo je konkurentno, a ponuda odgovarajućeg kadra ograničena, zbog čega je pritisak na rast plaća velik. Plaće u Hrvatskoj posljednjih su godina rasle vrlo brzo, a na području Zagreba još i brže“, kaže Ugovšek te dodaje da zbog snažne konkurencije tvrtka povećane troškove nije mogla u cijelosti prenijeti na kupce.

Cilj je udvostručiti prodaju

Odluku o gradnji vlastitog objekta u Hrvatskoj tvrtka je donijela jer tržište dobro poznaje. Ugovšek ističe da su tijekom osam godina izgradili snažnu mrežu kupaca i partnera, a dodatni poticaj predstavlja dinamičan razvoj građevinskog sektora.

„Hrvatska ostaje jedno od brže rastućih tržišta u regiji, a građevinski sektor posljednjih se godina intenzivno razvija. Zbog blizine, dobrog poznavanja tržišta i dugoročnih odnosa s kupcima vidimo značajan potencijal za daljnji rast i jačanje našeg tržišnog položaja“, kaže.

Dodaje kako rast prihoda Norice Zagreb, unatoč prošlogodišnjem gubitku, potvrđuje da je tržište zdravo i da je poslovanje dobro postavljeno.

Grupa M Sora planira u sljedećih šest do sedam godina povećati prihode u Hrvatskoj s prošlogodišnjih nešto više od četiri milijuna eura na osam milijuna eura, što podrazumijeva prosječan godišnji rast prodaje od oko 10 posto. Očekuje se da će novi objekt poboljšati logističku učinkovitost, povećati produktivnost te postaviti temelje za veću profitabilnost u budućnosti.

Krajem prošle godine grupa M Sora završila je i investiciju u vlastiti objekt u Tirani, glavnom gradu Albanije, vrijednu tri milijuna eura. Divizija veleprodaje građevinskog okova ostvaruje nešto manje od polovice ukupne prodaje M Sore, koja je prošle godine iznosila više od 43 milijuna eura. Prodaja prozora, koje M Sora najvećim dijelom plasira na slovensko tržište, pritom čini oko četvrtine ukupnih prihoda.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija (link na originalni članak)