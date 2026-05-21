Strani investicijski projekti u Njemačkoj na najnižoj razini od 2009.

Strane kompanije najavile su u 2025. najmanje investicijskih projekata u Njemačkoj od 2009. godine, raspirivši strahovanja da sklonost stranih ulagača poslovanju u najvećem europskom gospodarstvu kopni, pokazalo je istraživanje savjetodavne kompanije EY.

Strani ulagači najavili su lani ukupno 548 projekata, za 10 posto manje nego u 2024., utvrdio je EY.

Brojka je ujedno najmanja od 2009. godine, dodaju.

EY provodi istraživanja od 2006. godine i ne navodi vrijednost investicija, napominjući tek da prati projekte koji rezultiraju otvaranjem novih pogona i novih radnih mjesta.

Prema broju novih investicijskih projekata u 2025. Njemačka je zauzela treće mjesto u Europi, iza Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, s 852 odnosno 730 stranih investicijskih projekata. Međutim, obje zemlje bilježile su oštriji postotni pad njihovog broja nego Njemačka.

U Europi u cjelini strani investitori najavili su lani 5.026 novih ili proširenih projekata, za sedam posto manje nego u 2024., pokazali su podaci EY-a. Brojka obuhvaća investicije iz zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država i Kine, ali i projekte koje europske kompanije provode izvan matične države.

Njemačka zaostaje za konkurentnim europskim lokacijama koje su provele reforme, uključujući digitalizaciju javne uprave i pojednostavljivanje poreznog sustava, rekao je čelnik njemačke podružnice savjetodavne kompanije EY Henrik Ahlers.

Među ključnim preprekama za strane investicije u Njemačkoj Ahlers je istaknuo visoke poreze, povišene troškove rada, skupu energiju i birokraciju.

Preodožba o sigurnom ekonomskom utočištu i poslovnoj lokaciji visoke kvalitete gotovo je u potpunosti izbijedjela, zaključio je Ahlers.