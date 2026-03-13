Europski grad uvodi dodatne naknade za SUV-ove: Za djecu su tri puta smrtonosniji od manjih automobila

Novo izvješće upozorava da su djeca u sudaru sa SUV-om čak 77 posto izloženija smrtnom ishodu, dok su odrasli pješaci i biciklisti 14 posto ugroženiji nego u sudaru s manjim automobilima.

Vlasnici SUV vozila mogli bi se suočiti s novim naknadama za vožnju u Londonu, nakon što su gradonačelnik i prometne vlasti objavili da preispituju povećanu opasnost koju na cestama predstavljaju veća i teža vozila.

Prijedlozi za ograničavanje najvećih vozila mogli bi biti predstavljeni kasnije ove godine, a Transport for London (TfL) također planira proširiti zone s ograničenjem brzine od 20 milja na sat (oko 32 km/h) te smanjiti maksimalnu brzinu na najbržim cestama pod svojom upravom s 50 na 40 milja na sat (oko 64 km/h) kako bi se smanjio broj poginulih u prometu.

Izvješće objavljeno u srijedu upozorava na opasnost koju SUV vozila predstavljaju za druge sudionike u prometu i pješake, pri čemu su djeca posebno izložena riziku od smrtonosnih ozljeda u sudarima.

Prethodna istraživanja pokazala su da su odrasli pješaci ili biciklisti 14 posto skloniji smrtno stradati u sudaru ako je u njega uključen SUV, dok je kod djece taj rizik čak 77 posto veći. Kod djece mlađe od devet godina rizik od smrtnog ishoda tri je puta veći ako ih udari SUV u usporedbi s manjim automobilom. Zbog veličine i konstrukcije takvih vozila pješaci su češće pogođeni u vitalne organe ili u visini glave, a pri sudaru ih se češće odbacuje u promet umjesto da padnu na poklopac motora, kao kod manjih automobila.

Preveliki i preopasni

Prodaja SUV vozila u Ujedinjenom Kraljevstvu snažno je porasla u usporedbi s drugim europskim zemljama, od kojih mnoge uvode znatno veće poreze na veća i teža vozila. Prema nedavnoj studiji organizacije Transport & Environment, više od polovine automobila koji se danas prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu preveliko je za standardno parkirno mjesto na ulici.

Cardiff je nedavno postao prvi grad u Ujedinjenom Kraljevstvu koji je izglasao uvođenje dodatnih naknada za parkiranje SUV vozila, predlažući skuplje dozvole kako bi se nadoknadili njihov veći prostorni otisak, oštećenja cesta i veće emisije.

Glasnogovornik londonskog gradonačelnika Sadiqa Khana rekao je da TfL mora razmotriti utjecaj SUV vozila na ostale sudionike u prometu te dodao da je sve više dokaza o sigurnosnim rizicima velikih SUV vozila, koja su sve češća na londonskim cestama. “Zabrinjavajući je podatak da SUV ima 77 posto veću vjerojatnost da će usmrtiti dijete ako sudjeluje u sudaru”, rekao je glasnogovornik, piše The Guardian.

Tarife prema težini vozila

Gradonačelnik je zatražio od TfL-a da provede detaljnu analizu sigurnosnih rizika koje predstavljaju veliki SUV-ovi i njihov širi utjecaj na londonske ceste. To bi potom moglo poslužiti kao osnova za buduće prijedloge politika u Londonu ili preporuke vladi i industriji.

Aktivisti su pozdravili fokus gradonačelnika i TfL-a na SUV vozila. Oliver Lord, voditelj organizacije Clean Cities za Ujedinjeno Kraljevstvo, istaknuo je da su automobili svake godine sve veći, ali londonske ulice nisu. “Ogromni SUV-ovi zauzimaju više prostora i ugrožavaju živote djece, koja ne bi trebala izbjegavati dvotonske ‘ovnovе’ samo da bi prešla cestu.”

“Gradovi diljem Europe poduzimaju mjere protiv širenja sve većih automobila. Potrebne su pravednije parkirne tarife temeljene na težini vozila. Pošteno je da oni koji voze nepotrebno velike SUV-ove plate više za dodatni prostor i opasnost koju donose.”

Broj smrtnih slučajeva i teških ozljeda u prometu pao je za gotovo četvrtinu u posljednjem desetljeću, a London je 2024. zabilježio najmanji broj ozbiljnih stradalih u jednoj godini, izuzmu li se pandemijske godine 2020. i 2021. TfL navodi da statistika pokazuje kako su londonske ulice postale sigurnije brže nego u ostatku zemlje, s upola manje prometnih žrtava nego u širem području Manchestera.