Gasite mobitele! Francuska kažnjava neposlušne putnike sa čak 20.000 eura

Francuska vlada propisala je stroge novčane kazne i višegodišnje zabrane ukrcaja za putnike čije ponašanje ometa posadu i predstavlja prijetnju sigurnosti leta.

Problematični putnici suočit će se s kaznama do 20.000 eura i četverogodišnjom zabranom ukrcaja u Francuskoj, objavila je francuska vlada.

Vlasti su ovlaštene izricati kazne do 10.000 eura za ometajuće ponašanje, a do 20.000 eura za ponovljene prekršaje.

To uključuje i korištenje “elektroničkog ili električnog uređaja” kada je njegova uporaba zabranjena, kao i ometanje sigurnosne demonstracije koju izvodi posada.

Neprimjereno ponašanje u zrakoplovima sve je ozbiljnija prijetnja sigurnosti letova, udobnosti putnika i radnim uvjetima posade, priopćilo je francusko ministarstvo prometa.

“Suočeni s ovim zabrinjavajućim porastom, vlada poduzima odlučne i učinkovite mjere.”