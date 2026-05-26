Japanski apsurd: Premijerka želi ukinuti PDV na hranu, ali blagajne u trgovini to ne znaju obračunati

Dok građani traže pomoć zbog inflacije i rasta troškova života, japanska vlada suočila se s bizarnim problemom: tehnologija ne podržava poreznu stopu od nula posto.

Japanska vlada suočila se s problemom koji zvuči gotovo nevjerojatno za treće najveće gospodarstvo svijeta: želi privremeno ukinuti porez na hranu kako bi pomogla građanima pogođenima rastom troškova života, ali fiskalne blagajne to jednostavno ne mogu izračunati.

Premijerka Sanae Takaichi obećala je tijekom izborne kampanje suspendirati osam posto poreza na prehrambene proizvode na dvije godine, no sada tvrdi da implementaciju blokiraju zastarjeli maloprodajni sustavi.

Veliki japanski trgovački lanci upozoravaju da njihove blagajne nikada nisu bile dizajnirane za poreznu stopu od nula posto te da bi potpuna prilagodba sustava mogla trajati i do godinu dana.

Takaichi je cijelu situaciju nazvala “sramotom za Japan”.

“Patetično je da ne možemo fleksibilno mijenjati porezne stope čak ni tijekom pandemije ili velikih katastrofa”, rekla je premijerka tijekom parlamentarne rasprave u svibnju.

Vlada odgovara odgađanje?

Problem dolazi u osjetljivom trenutku za japansko gospodarstvo. Inflacija i rast troškova života snažno pritišću kućanstva, dok vlada pokušava održati potrošnju i političku popularnost nakon uvjerljive pobjede Liberalno-demokratske stranke na izborima.

No iza tehničkog problema krije se i puno veće pitanje: može li si Japan uopće priuštiti novo porezno rasterećenje.

Japan danas ima najveći omjer javnog duga i BDP-a među razvijenim državama svijeta, oko 230 posto, a potpuno ukidanje poreza na hranu državni bi proračun koštalo oko 31,5 milijardi dolara godišnje, piše The Guardian.

Zbog toga dio analitičara i političkih protivnika smatra da vlada koristi “problem s blagajnama” kao elegantan način odgađanja skupog predizbornog obećanja.

Japanski mediji cijeli su slučaj već prozvali “reji-kabe” ili “zid fiskalnih blagajni”. Posebno je neugodno za vladu to što je sama Takaichi još prošle godine upozoravala da bi prilagodba maloprodajnih sustava mogla biti dugotrajan proces.

Kompromisno rješenje

Sada se zato pojavilo kompromisno rješenje koje mnogo bolje pokazuje kako moderna ekonomija funkcionira u praksi. Umjesto potpunog ukidanja poreza, vlada razmatra smanjenje stope na jedan posto, što bi informatički sustavi mogli podržati unutar pet do šest mjeseci.

Takav potez omogućio bi vladi da barem djelomično ispuni izborno obećanje, ali uz znatno manji udar na proračun.

Cijela situacija otkriva i širi problem japanskog gospodarstva: zemlja koja je desetljećima simbol tehnološke sofisticiranosti danas se sve češće suočava sa zastarjelom infrastrukturom, rigidnim administrativnim sustavima i sporom digitalnom transformacijom.

U zemlji poznatoj po robotima, automatizaciji i futurističkoj tehnologiji, upravo su fiskalne blagajne postale neočekivani simbol ograničenja modernog gospodarstva.