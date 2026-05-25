Japanski milijarder uživa u životu. Bio je u svemiru, a sad je kupio skupu 114 metarsku jahtu

Japanski milijarder Yusaku Maezawa kupac je Lürssenove 114 metarske jahte smjelog dizajna navodno vrijedne 350 milijuna dolara.

Njemačko brodogradilište Lürssen isporučilo je 114 metra dugu jahtu Nausicaä. Njezin vlasnik japanski je milijarder Yusaku Maezawa, koji se obogatio prodajom najveće japanske online modne trgovine Zozotown. Forbes ga trenutno smješta na 2607. mjesto na listi svjetskih milijardera, a njegovo bogatstvo procjenjuje na 1,5 milijardi dolara.

Maezawa je poznat kao kolekcionar moderne umjetnosti koji planira i gradnju muzeja u Tokiju. Prije pet godina u ruskoj raketi otputovao je na 12-dnevno putovanje u međunarodnu svemirsku stanicu. Planirao je i let na mjesec u Muskovom SpaceX-u, ali je on odgođen.

Od tropskih do polarnih mora

Jahta Nausicaä izgrađena je pod projektnim imenom Cosmos, a u cijelosti ju je dizajnirao priznati australski industrijski dizajner Marc Newson.

“Isporuka jahte Nausicaä stvorila je kod mene duboku povezanost s mojim pradjedom Friedrichom Lürssenom, koji je 1886. godine izgradio prvi motorni čamac na svijetu”, rekao je Peter Lürssen. “Nevjerojatno sam zahvalan na tome. Iako inovacija pokreće sve što radimo, Nausicaä je zaista probila nove granice, baš kao što su to učinili 6-metarski REMS prije 140 godina.”

Jahta Nausikaä; Foto: Lürssen

Svaki aspekt jahte, od najmanjeg detalja do upečatljive siluete – eksterijer, interijer i sve između – nosi potpis Marca Newsona i odražava jedinstvenu dizajnersku viziju. Dobio je iznimnu kreativnu slobodu, što je projektu omogućilo da se razvija spontano i organski, rezultirajući hrabrim inovacijama i potpunom skladnošću. Estetika je nedvojbeno prepoznatljiva kao njegova, ali istodobno revolucionarna unutar industrije.

Ispod njezina odvažnog dizajna nalazi se trup klase Ice Class 1D, zahvaljujući kojem je jednako prilagođena tropskim vodama i polarnim morima. Nausicaä može sigurno ploviti u uvjetima laganog leda, pa joj nijedna destinacija nije nedostižna. Arhitektura dizajna usklađena je s planiranim rutama, a na brodu se nalazi iznimno velika količina stakla koja omogućuje panoramski pogled iz gotovo svakog prostora.

Ured na vrhu broda

Jedan od najimpresivnijih arhitektonskih elemenata je Skydome – staklena struktura sastavljena od sedam panela, od kojih svaki mjeri 3000 × 2800 mm, debljine je 62 mm i težine 1050 kilograma. U toj najvišoj točki nalazi se vlasnički ured površine 56 četvornih metara s visinom stropa od 3,15 metara. Ukrasne brončane žaluzine postavljene su unutar klizne kružne tračnice, omogućujući potpunu kontrolu prirodnog svjetla. Uz ured se nalazi i nebeska terasa za privatni boravak na otvorenom, izravno povezana s radnim prostorom.

Inženjering iza Skydomea zahtijevao je da svaki stakleni panel bude termički savijan gravitacijom pod precizno kontroliranim uvjetima. Proces je potvrđen kroz višestruka testiranja savijanja i laminacije na maketama pune veličine 1:1 prije nego što je izrađen ijedan proizvodni panel.

Nausicaä također ima kontinuiranu staklenu traku koja obuhvaća cijelu gornju palubu. Iako je većinom riječ o ostakljenju, spojevi ograda, vrata i tehničkih prostora izvedeni su u istom materijalnom jeziku, stvarajući dojam neprekinute staklene vrpce. Taj element kulminira na pramcu u 19 metara širokom promatračkom salonu smještenom neposredno ispod potpuno certificiranog helidroma.

“Inovacije u korištenju stakla dugo su zaštitni znak Lürssena”, rekao je Peter Lürssen. “Od Rising Suna do Kismeta, a sada i Nausicaäje, nastavljamo pomicati granice veličine i strukturalne kompleksnosti, stvarajući prostore koji su istovremeno estetski dramatični i funkcionalni za naše klijente. Rijetko se može pronaći moderna Lürssen jahta koja ne probija nove granice u inženjeringu stakla.”

Veliki bazen

Otvorena krmena paluba proteže se preko pune širine od 18 metara, a središnji dio zauzimaju jacuzzi i bazen dovoljno dug za plivanje i dovoljno dubok za skakanje. Još dalje prema krmi nalazi se veliki suhi dok za pomoćni sportski ribarski brod dužine 12,5 metara, kojim upravlja sustav sanjki koji se proteže preko platforme za kupanje u more, s nosivošću do 16 tona. Kada je brod spušten, tračnice se povlače, pretvarajući prostor za tender u zaštićeni prostor obložen tikovinom. Dodatnu zaštitu pruža ravna hidraulična greda koja može zatvoriti cijeli prostor.

Interijer jahte jednako je upečatljiv i nekonvencionalan. Umjesto glavnog salona, otvara se u dvoetažni atrij, dok je glavna paluba posvećena umjetničkoj galeriji. Velika skulptura zauzima središnje mjesto, dok se oko otvorenog prostora mogu postaviti prilagođena umjetnička djela. Kružni balkon na gornjoj palubi služi kao platforma za promatranje, dok je preostali dio gornjeg krmenog atrija namijenjen druženju i gostoprimstvu, sa sushi barom, prostorom za stolni tenis i ugrađenim sofama – sve, baš svaki detalj, posebno je dizajnirao Marc Newson.

Što se tiče pogona, Nausicaä koristi dizelsko-električni sustav koji se sastoji od pet motora – dva glavna i tri pomoćna – koji pokreću potpuno električne azimutne podove. Baterijski sustav isporučuje do 2 MW energije, dovoljno za istodobno napajanje svih hotelskih sustava pri maksimalnom opterećenju. To omogućuje jahti tihi rad bez lokalnih emisija tijekom duljih razdoblja.

Predviđena je i mogućnost buduće ugradnje gorivnih ćelija na metanol, čime bi se ambicije projekta dodatno proširile pretvaranjem metanola u vodik za proizvodnju električne energije. Iako je riječ o tehnologiji koja se tek pojavljuje u svijetu jahtinga, ona postaje stvarnost. Kada se implementira, označit će velik odmak od tradicionalnih fosilnih goriva u pogonu velikih jahti.

Prema ranijoj objavi portala SuperYachtFan, cijena Maezawine jahte je 350 milijuna dolara. Može ploviti brzinom od 20 čvorova i primiti do 36 članova posade i 18 putnika.