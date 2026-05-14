Američkom veleposlaniku u Italiji isporučena nova 117 metarska jahta

Američki milijarder i veleposlanik u Italiji dobio je svoju novu jahtu, jednu od najvećih izgrađenih u tradicionalnom stilu.

Njemačko brodogradilište Lürssen isporučilo je 117-metarsku jahtu Boardwalk, jednu od najvećih jahti tradicionalnog stila. Prema podacima iz medija, njezin vlasnik je američki veleposlanik u Italiji Tilman Fertitta.

Prema podacima američkog Forbesa, Fertitta je 299. na ljestvici najbogatijih ljudi, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na 11 milijardi dolara. Fertitta u Italiji živi u nedavno obnovljenoj villi Taverna, uobičajenoj rezidenciji američkog veleposlanika u Rimu.

Prethodna jahta istog imena

Vlasnik je casina Golden Nugget i tvrtke Landry’s, kompanije sa sjedištem u Teksasu koja se bavi ugostiteljstvom i entertainmentom. Brendovi u vlasništvu Landry’sa uključuju Landry’s Seafood House, Bubba Gump Shrimp Co. i Saltgrass Steak House. Fertitta je 2010. godine povukao Landry’s s burze u poslu vrijednom 1,4 milijarde dolara.

Njegova prethodna jahta duga 77 metara također se zvala Boardwalk. Stavio ju je na prodaju po cijeni od 175 milijuna dolara u rujnu 2025. godine.

Feritta je osobno sudjelovao tijekom cijelog procesa dizajniranja, provodeći sate usavršavajući konstrukcijske i prostorne elemente do najsitnijih detalja. Rezultat je iznimno usklađeno i pažljivo osmišljeno plovilo. Za vanjski dizajn jahte bio je zadužena Frank Woll, a zajedno s pokojnom Amy Halffman, Suzanne Glover i Teresom Francis radio je i na interijeru.

“Vjerujem da je priroda jedan od najboljih arhitekata”, kaže Woll. “Polazišna točka za Boardwalk bila je fluidna i aerodinamična geometrija najokretnijih morskih bića, oblikovanih samom vodom. Navečer, kada je osvijetljena, otkrivamo njezinu bezvremensku jasnoću forme kroz konstelaciju svjetala.”

11 apartmana s terasama

Njezin stil je klasičan, ali njezin inženjering nipošto nije. Ispod elegantnog profila, oblikovanih bokova i tradicionalne arhitekture krije se čelična i aluminijska konstrukcija projektirana prema iznimno visokim standardima. Riječ je o pravom brodu u ruhu jahte. Njezina delikatna konstrukcijska estetika skriva golem volumen, dok su površine oblikovane tako da hvataju svjetlost i stvaraju dojam neprestanog kretanja.

Jahta Boardwalk; Foto: Lürssen

Velike površine visokosjajnog furnira od mahagonija, nehrđajućeg čelika poliranog do zrcalnog sjaja i složeni dvostruko zakrivljeni oblici stvaraju vizualni ritam kroz cijeli interijer. Svjetlost ima ključnu ulogu u dizajnu, a rasvjetna tijela pažljivo su odabrana kako bi osvijetlila kombinaciju prirodnih materijala i dodatno naglasila osjećaj pokreta u unutarnjim prostorima.

Na brodu se nalazi 11 prostranih apartmana za goste, uključujući raskošni VIP apartman na pramcu s kupaonicom obloženom oniksom i privatnim vanjskim lounge prostorom s panoramskim pogledom prema pramcu. Preostali apartmani imaju izravan pristup širokoj bočnoj palubi putem staklenih vrata, čime se stvaraju velike privatne terase.

Dio palube se uvlači

Među brojnim atrakcijama ističe se velika krmena zona glavne palube, gdje je veličina praćena inovacijama. Veliki bazen i jacuzzi ugrađeni su u ravnini s Tesumo palubom. Staklena vrata glavnog salona mogu se potpuno otvoriti kako bi se unutarnji i vanjski prostori spojili u jedinstvenu cjelinu.

Krmeni dio glavne palube donosi i inovaciju koja dosad nije viđena na nijednoj Lürssenovoj jahti. Iznad stubišta koje povezuje glavnu palubu s beach clubom ugrađen je uvlačni dio palube koji se, kada je zatvoren, hermetički zatvara i certificiran je prema klasifikacijskim standardima. Mehanizam je inspiriran rješenjem prvi put primijenjenim na jahti Hadar (izgrađenoj kao Flying Fox) 2019. godine, no ovo je prvi put da je na Lürssenovoj jahti ugrađena klizna konstrukcijska ploča koja otkriva stubište, pri čemu se gornje stepenice automatski izvlače.

Jahta Boardwalk; Foto: Lürssen

Poput uvlačivog vanjskog stubišta, mnoge inovacije ostaju skrivene od pogleda. Boardwalk ima oko 3.000 točaka vanjske rasvjete – otprilike trećinu više nego što je uobičajeno za jahtu ove veličine. Kako bi se maksimalno povećao volumen unutarnjih prostora, čak su i hodnici prošireni do granica koje je konstrukcija dopuštala, što je zahtijevalo iznimno gusto raspoređivanje cijevi, kablova i tehničkih sustava unutar izoliranih prostora iza zidova i stropova.

Boardwalk također ima stakleni prolaz koji pretvara strojarnicu u svojevrsnu galeriju inženjeringa, kao i veliki tender garažni prostor. Isporučena je s tri posebno izrađena Hodgdon tendera duljine 12 metara, amfibijskim tenderom, terenskim 4×4 vozilima i brojnim drugim kopnenim vozilima. Dodatni sadržaji uključuju kino, prostrani spa i teretanu, putting green za golf te dva heliodroma.

“Naš jedini posao kao brodogradilišta jest pretvoriti viziju u potpuno funkcionalno plovilo”, kaže Peter Lürssen. “U Lürssenu to također znači nadmašiti očekivanja, a to je moguće samo kroz jasnu i preciznu komunikaciju. Komunikacija tijekom ovog projekta bila je iznimno kvalitetna. Na tome sam neizmjerno zahvalan i vjerujem da rezultat govori sam za sebe.”