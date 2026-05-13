Superjahta na kojoj je Jackie Kennedy pronašla novu ljubav može biti vaša uz popust od 42 posto

Iako je Christina O i dalje impresivna jahta od gotovo 100 metara, njezine staromodne proporcije i Onassisova vizija broda kao palače za zabavu i gostoprimstvo, ne odgovaraju ukusima današnjih ultrabogataša.

Superjahta Christina O, nekoć simbol glamura, moći i luksuza svjetske elite, ponovno je na tržištu — i to uz golemo sniženje cijene. Brod koji je pripadao grčkom brodarskom magnatu Aristotelu Onassisu, a na kojem je Jacqueline Kennedy pronašla novu ljubav i postala Jackie Onassis, sada se prodaje za 52 milijuna eura, gotovo 42 posto manje od početne cijene od 90 milijuna eura.

Iako je riječ o jednoj od najpoznatijih jahti u povijesti, interes kupaca zasad nije doveo do zaključenog posla. Broker Tim Morley, koji vodi prodaju, priznaje da postoji zanimanje, ali tržište luksuznih jahti trenutačno nije naklonjeno velikim transakcijama. Ratovi u Europi i na Bliskom istoku, ekonomska neizvjesnost i promjene u navikama ultrabogatih kupaca usporili su tržište luksuznih plovila.

Mitski status

Dodatni problem za Christinu O njezina je sama povijest. Današnji milijarderi preferiraju tehnološki moderne superjahte s golemim unutarnjim prostorima i futurističkim sadržajima, dok Christina O pripada drugoj eri luksuza – vremenu kada su raskoš, društveni status i spektakularne zabave bili važniji od minimalističkog dizajna i privatnosti.

Jahta je danas u vlasništvu udovice pokojnog irskog poduzetnika Ivora Fitzpatricka, koja je odlučila sniziti cijenu kako bi ubrzala prodaju. “To nije njezina strast i želi da brod dobije vlasnika koji će ga voditi u novo poglavlje”, rekao je Morley za CNN.

Pogled iz zraka na 99 metara dugu motornu jahtu Christina O, nekadašnju ratnu fregatu koju je 1942. izgradio Canadian Vickers foto: Peter Seyfferth/Broker/Profimedia

No Christina O nije obična superjahta. Njezin status u svijetu luksuza gotovo je mitski.

Izvorno je izgrađena kao kanadska ratna fregata HMCS Stormont tijekom Drugog svjetskog rata i sudjelovala je u iskrcavanju u Normandiji. Nakon rata Onassis ju je kupio za svega 34.000 dolara, tadašnju vrijednost starog željeza, te uložio gotovo 50 milijuna današnjih dolara kada se uračuna inflacija, kako bi je pretvorio u plutajuću palaču.

Okupljalište slavnih

Rezultat je bio brod koji je definirao luksuz druge polovice 20. stoljeća. Christina je postala okupljalište političara, kraljevskih obitelji, filmskih zvijezda i milijardera. Winston Churchill, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Maria Callas, Rudolf Nurejev i Liza Minnelli samo su neka od imena koja su boravila na brodu.

Najpoznatija priča ipak ostaje ona o Jacqueline Kennedy. Upravo ju je na Christini Onassis zavodio nakon atentata na Johna F. Kennedyja, a nakon njihova vjenčanja 1968. slavlje je održano upravo na jahti.

Brod je bio poznat po ekstravagantnim detaljima koji su desetljećima hranili njegovu legendu: bazen koji se pretvarao u plesni podij, spiralno stubište od oniksa, luksuzni bar i famozni barski stolci presvučeni kožom od kitova spolovila.

Danas Christina O više nije privatna jahta nego luksuzni charter brod koji se iznajmljuje za oko 700.000 eura tjedno. Na njemu je 2019. godine vjenčanje organizirala Heidi Klum, a zbog kapaciteta od čak 157 gostiju i dalje je jedinstven u svijetu superjahti.