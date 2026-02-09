Tržišta slave: Japanske dionice na rekordnim razinama nakon povijesne pobjede Takaichi



Japanska premijerka će voditi vladu s najvećom većinom u posljednjim desetljećima, što joj daje široku slobodu u provođenju programa.

Japanska političarka Sanae Takaichi i njezina vladajuća Liberalno-demokratska stranka (LDP) osigurale su uvjerljiv mandat na izvanrednim nedjeljnim izborima, osvojivši dvotrećinsku većinu u Donjem domu (316 od 465 mjesta) što je najbolji rezultat stranke od osnutka 1955. godine. Takav ishod daje Takaichi široku slobodu u provođenju njezina programa, koji uključuje povećanje državne potrošnje i obustavu nekih poreza povezanih s hranom.

Japanske dionice u ponedjeljak su dosegnule rekordnu razinu, dok je jen ojačao na 156,88 za dolar, što odražava obnovljeno povjerenje ulagača nakon izbornih rezultata.

Probili sve granice

Referentni indeks Nikkei 225 u jednom je trenutku skočio čak 5,7 posto, prvi put u povijesti probivši razinu od 57.000 bodova, a trgovanje je zaključio s gotovo četiri posto rasta. Širi indeks Topix također je dosegnuo novu rekordnu vrijednost, preskočivši granicu od 3.800 bodova i dan završivši s rastom većim od dva posto.

Tržišta su snažno i jasno reagirala na razmjere pobjede LDP-a i izglede za političku stabilnost, rekao je Mansoor Mohi-uddin, glavni ekonomist Bank of Singaporea, piše Financial Times. “Ulagači sada vide da Japan ima dugoročnu i čvrstu administraciju, čime se uklanja kratkoročni politički rizik. Zbog toga se Japan u ovom trenutku izdvaja u odnosu na mnoge druge demokracije”, poručio je.

Čestitka Trumpa

Bruce Kirk, strateg za japanske dionice u Goldman Sachsu, rekao je da zaključno s današnjim danom, “Japan ove godine nadmašuje SAD za otprilike deset postotnih bodova, što je golemo”. Nadodao je da ta dinamika mora povući još više stranog kapitala natrag na japansko tržište.

U objavi na Truth Socialu američki predsjednik čestitao je Takaichi na pobjedi. “Sanaeina hrabra i mudra odluka da raspiše izbore isplatila se u velikom stilu”, napisao je Donald Trump.

Takaichi je obećala da će razmišljati strateški u planovima potrošnje, ciljajući sektore od umjetne inteligencije do poluvodiča i obrane. Dionice Mitsubishi Heavy Industriesa, koje ulagači koriste kao pokazatelj japanske potrošnje na obranu, porasle su u ponedjeljak više od tri posto.