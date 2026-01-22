Kako su jeftine čarape iz kvartovskog dućana postale najtraženiji suvenir u Japanu

Zaboravite hramove i muzeje – sve više turista u Japanu danas obilazi trgovine mješovitom robom, koje su postale nova, netipična atrakcija.

Skupina turista slijedi svog vodiča u zgradu, gdje im on objašnjava povijest i kontekst onoga što gledaju, prevodeći natpise s japanskog na engleski jezik. Široko otvorenih očiju od divljenja, putnici pristojno pitaju smiju li dodirivati stvari i fotografirati. Na kraju im se daje sloboda da sami razgledaju prostor, a zatim kupuju poklone za svoje najmilije kod kuće. Ovo nije šintoistički hram. Riječ je o japanskom konbiniju, odnosno trgovini mješovitom robom, pod nazivom FamilyMart, piše CNN.

Ove ture zamisao su Serkana Tosa, osnivača japanske platforme za rezervaciju restorana byFood, kojeg su inspirirale tisuće videa na društvenim mrežama u kojima turisti istražuju konbinije i ocjenjuju razne grickalice. Shvatio je da postoji prilika te je zaposlio Ryoa Ita kako bi vodio, kako tvrdi, prve ikada organizirane ture po konbinijima, ne samo za tvrtku nego možda i za cijeli Japan.

Ito, rođeni Tokijac, smatra da nema ničeg neobičnog u tome da se u konbini svraća više puta dnevno, bilo da treba kupiti kućansku potrepštinu poput četkice za zube ili onigiri za ručak. Njegove ture vode male skupine u nekoliko konbinija, kao i u supermarket i robnu kuću, tijekom jednog poslijepodneva.

Uloga konbinija u životu Japanaca

Za Ita, koji se nakon nekoliko godina provedenih na Havajima vratio u Japan, ove ture imaju za cilj “ispričati priču o tome kako Japanci koriste konbini i kako je on povezan s njihovim životom”. Prema podacima Expedia.coma, 39 posto putnika tijekom odmora posjećuje trgovine prehrambenih proizvoda ili supermarkete, a 44 posto posebno kupuje lokalne proizvode koje ne mogu nabaviti kod kuće.

Tri najveća brenda na japanskom tržištu trgovina mješovitom robom su 7-Eleven, Lawson’s i FamilyMart. Među njima, 7-Eleven ima najveću mrežu, dok je FamilyMart na drugom mjestu.

Prva trgovina FamilyMarta otvorena je 1973. godine u gradu Sayami, oko 40 kilometara sjeverozapadno od Tokija. Danas brend navodi da ima 16.400 trgovina u Japanu i oko 8400 u drugim zemljama, uključujući Tajvan, Indoneziju i Vijetnam. Konkurencija među konbini lancima u Japanu izuzetno je jaka, no prekomjerni turizam i rast društvenih mreža učinili su ih i popularnim odredištima za turiste i influencere.

Mnogi Itovi gosti pitaju ga da im preporuči konbini “hakove” – zabavne, prilagođene kombinacije proizvoda iz trgovina. Kaže da mu je jedna od omiljenih kombinacija ledena kava iz limenke prelivena ledom, s dodatkom pudinga na vrhu. Na japanskom se takve kombinacije nazivaju arenji.

Influenceri i TikTok

Strani posjetitelji također su se uključili u taj trend, radeći vlastite kombinacije Famichikija, plosnatog, pohanog pilećog odreska, koji je jedan od najprodavanijih proizvoda FamilyMarta. TikTok je prepun beskrajnih varijacija Famichiki kombinacija, uključujući stavljanje odreska između dvije palačinke za slatko-slanu kombinaciju ili ubacivanje u cheeseburger za dekadentan obrok inspiriran američkom kuhinjom.

Kahlen Cheung, rođena u Hong Kongu, smatra da putovanje u Japan nije potpuno bez posjeta konbiniju. “Moje iskustvo s FamilyMartom uvijek je pozitivno”, kaže. Cheung putuje u Japan dva do tri puta godišnje, a tijekom posljednjeg posjeta snimila je niz Instagram videa o svom putovanju, uključujući i jedan u kojem pokazuje što je sve kupila u FamilyMartu.

“To je vjerojatno prvo mjesto na koje svi idu u Japanu. Tek ste sletjeli, gladni ste, želite doručak. Prvo na što pomislite je trgovina mješovitom robom.”

Njezin omiljeni proizvod je sendvič s jajima, odnosno sando, koji kombinira s Famichikijem.

U Japanu je 7-Eleven daleko više od običnog “kvartovskog dućana”. Trgovine rade 24 sata dnevno i nude svježu gotovu hranu, pića, grickalice, ali i usluge poput podizanja gotovine, plaćanja računa, slanja paketa i kupnje karata foto: Richard A. Brooks/AFP

Caryn Ng, koautorica knjige “Konbini: kultni recepti, priče i avanture iz kultnih japanskih trgovina mješovitom robom”, kaže da je nimalo ne iznenađuje što byFood nudi takve ture. No prije nego što su same po sebi postale atrakcije, kaže Ng, strani turisti posjećivali su konbinije jednostavno iz praktičnih razloga.

Uveli svoje modne linije

“Ne tako davno, konbini je bio jedno od rijetkih mjesta gdje je turist mogao podići gotovinu usred putovanja. Bio je to prostor u koji ste mogli svratiti po onigiri, sando, piće i brzi zalogaj prije nego što biste uskočili u vlak.”

Zato ne čudi da konbiniji smješteni u blizini glavnih turističkih lokacija, poput onih na kolodvoru Tokyo Station, često nude magnete, privjeske i druge suvenire uz uobičajene boce čaja i pakiranja maramica.

Za Amerikance, navikle na velike trgovine s desecima brendova čak i za osnovne proizvode poput deterdženta za suđe, pročišćena elegancija konbinija predstavlja jednako vrijedan uvid u japanski način života kao i posjet tradicionalnoj čajani.

“Za mene”, kaže Ng, “konbini je atrakcija sam po sebi. Njegova privlačnost možda leži u njegovoj veličini i pažljivoj selekciji. Nije preopterećujući. To je djelić japanskog života u kompaktnom, savršenom i urednom prostoru.”

Osim Famichikija, FamilyMartov put prema dominaciji dodatno je ojačan iznenađujućim neprehrambenim proizvodom: običnim parom čarapa.

Godine 2021. FamilyMart je postao prvi među velikom trojkom konbinija koji je lansirao vlastitu modnu liniju. Kao kreativnog direktora angažirao je Hiromichija Ochiaija, japanskog dizajnera i osnivača nezavisnog brenda Facetasm. Nekoliko godina kasnije, FamilyMart je lansirao liniju Convenience Wear. Proizvodi su bili jednostavni – donje rublje, majice i čarape – ali kvalitetno izrađeni. Bez logotipa, no često s jednostavnim prugama u prepoznatljivim električno plavim i zelenim bojama brenda. Nazvane “line socks” zbog dizajna s prugama, koštale su 390 jena, odnosno oko dva dolara.

Bijele čarape s prepoznatljivim prugama u bojama FamilyMarta postele su hit među turistima u Japanu foto: FamilyMart

Odmah su postale hit. Prema časopisu Monocle, bijele uniseks čarape prodane su u 1,4 milijuna pari u prvoj godini na tržištu.

Ochiai je za časopis rekao da su on i njegov tim, osim estetike, razmišljali i o praktičnosti. Tkanina ima antibakterijska i dezodorirajuća svojstva, a čarape se prodaju u višekratnoj plastičnoj vrećici savršene veličine za nošenje mini toaletnih potrepština na aerodromu.

Limitiranja izdanja

“Tradicionalno se odjeća u trgovinama mješovitom robom kupovala uglavnom iz nužde”, rekao je predstavnik FamilyMarta za CNN. “No razvijanjem proizvoda s naglaskom na kvalitetu i dizajn, željeli smo stvoriti novu kulturu kupnje odjeće u konbiniju. Kako bismo to postigli, razvijali smo proizvode prema konceptu ‘dobri materijali, dobre tehnike i dobar dizajn’, osiguravajući svakodnevnu upotrebljivost za sve dobne skupine.”

Kako bi zadržao interes kupaca, FamilyMart povremeno lansira nove boje, poput crnih i sivih čarapa, te surađuje s popkulturnim brendovima poput “Stranger Thingsa” i “Simpsona” na limitiranim izdanjima.

Baš kao i kod “dropova” velikih proizvođača tenisica, najzagriženiji obožavatelji Line Socks čarapa jure po Japanu u potrazi za novim modelima, dokumentirajući svoja iskustva, a kasnije i pravo na hvalisanje, na društvenim mrežama.

Linija Convenience Wear proširila se i na majice s kapuljačom i torbe. Uključuje i tenugui, sveprisutne pamučne ručnike koje Japanci koriste za sve, od sušenja ruku do skupljanja mrvica. Ti su predmeti jednostavni, ali pružaju malu lekciju o japanskoj kulturi i bontonu.