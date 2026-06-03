Kineski automobilski brend u usponu gradi tvornicu u EU vrijednu 200 milijuna eura

MG će u Španjolskoj otvoriti tvornicu kapaciteta 120.000 vozila godišnje, čime dodatno jača svoju europsku prisutnost u trenutku ubrzane elektrifikacije automobilske industrije.

Kineski automobilski brend MG planira do 2028. godine pokrenuti proizvodnju vozila u Europi, ulažući približno 200 milijuna eura u novi proizvodni kompleks u Galiciji na sjeverozapadu Španjolske. Projekt predstavlja važan korak u strategiji lokalizacije poslovanja pod sloganom “U Europi, za Europu”, kojom kompanija nastoji ojačati svoju poziciju na jednom od najvažnijih svjetskih automobilskih tržišta.

Nova tvornica trebala bi zapošljavati više od 2000 ljudi te imati godišnji proizvodni kapacitet do 120.000 vozila. Osim proizvodnje, kompleks će objediniti istraživanje i razvoj, nabavu ključnih komponenti te logističke operacije, stvarajući integrirani industrijski centar namijenjen europskom tržištu.

MG procjenjuje da će lokalna proizvodnja smanjiti ovisnost o globalnim logističkim rutama, povećati otpornost opskrbnog lanca te omogućiti bržu prilagodbu zahtjevima europskih kupaca. Kompanija pritom planira dodatno proširiti suradnju s europskim tehnološkim tvrtkama, istraživačkim centrima i dobavljačima u područjima razvoja baterija nove generacije, inteligentne mobilnosti i energetskih rješenja.

Ova investicija nadovezuje se na razdoblje snažnog rasta marke u Europi. MG je ranije ove godine isporučio milijunto vozilo europskim kupcima, a od povratka na britansko tržište 2011. godine izrastao je u jednog od najbrže rastućih automobilskih brendova na kontinentu. Danas posluje na 34 europska tržišta kroz mrežu veću od 1300 prodajnih mjesta.

U vremenu kada Bruxelles potiče razvoj domaće proizvodnje električnih vozila, a europski proizvođači traže odgovor na sve jaču konkurenciju iz Kine, ulaganje MG-a pokazuje kako se globalna automobilska industrija sve više okreće modelu lokalne proizvodnje za lokalna tržišta.