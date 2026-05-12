Sedmodnevni radni tjedni i dugovi: BYD-ovu europsku tvornicu prate ozbiljne optužbe

BYD-ova tvornica u mađarskom Szegedu našla se pod povećalom zbog optužbi za kršenje radničkih prava kineskih migranata.

Višejezični natpisi u većini europskih zračnih luka uglavnom uključuju engleski jezik, no u Mađarskoj su dodani i kineski natpisi kako bi se olakšao dolazak radnicima migrantima koji će raditi u prvoj kineskoj tvornici električnih automobila u Europi. Tvornica kineskog proizvođača BYD u Szegedu na jugu Mađarske trebala bi biti otvorena 2027. godine.

Kineski jezik uveden je još 2019., u vrijeme kada je tadašnji mađarski premijer Viktor Orbán intenzivirao strateško partnerstvo s Kinom i pozicionirao Mađarsku kao jednog od njezinih najbližih europskih saveznika. Taj je odnos rezultirao milijardama eura kineskih ulaganja i posjetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga Budimpešti 2024. godine, piše The Guardian.

No projekt BYD-ove tvornice sada prate ozbiljne optužbe za kršenje radničkih prava. Organizacija China Labor Watch razgovarala je s više od 50 radnika migranata koji tvrde da su suočeni sa sedmodnevnim radnim tjednima, prekovremenim radom, dugovima nastalim pri zapošljavanju i problemima s vizama. Prema njihovim navodima, uvjeti rada i života na gradilištu vrlo su teški, a nadzornici izrazito strogi.

Europska komisija potvrdila je da je upoznata s optužbama te da se slučaj nalazi pred mađarskom inspekcijom rada. Dodatnu zabrinutost izazvala je smrt radnika u veljači tijekom rada dizalice na gradilištu, što je potvrdio i BYD. Kompanija navodi da je istraga još u tijeku i da uzrok nesreće nije službeno utvrđen.

Među stanovnicima Szegeda raste zabrinutost zbog mogućih zdravstvenih i okolišnih posljedica projekta, a mnogi smatraju da javnost nije dobila dovoljno informacija o načinu funkcioniranja buduće tvornice.