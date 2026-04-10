BYD-eva premium marka Denza stigla u Europu

Denza, premium automobilska marka BYD grupe posvećena naprednoj tehnologiji, službeno je predstavljena na spektakularnom događanju u Parizu, gdje su otkriveni prvi modeli za globalno tržište: Z9GT i D9 DM-i.

Službena je to najava izlaska izvan granica Kine na globalno tržište. Svečano događanje, održano je u palači Garnier u Parizu.

Denzini modeli imaju napredne tehnološke značajke poput ‘rekordno brzog punjenja’ i neovisnog upravljanja stražnjim kotačima s dva elektromotora.

Z9GT do 100 kmh stiže za 2,7 sekundi

Prvi predstavljeni model, shooting brake Z9GT, dostupan je kao električno vozilo i kao Super Hybrid DM. Spaja uglađenu, ali snažnu siluetu sportskog automobila s praktičnošću i elegancijom karavana. Pokretan trima motorima, najnaprednijim pogonskim sustavom marke, Z9GT postiže ubrzanje od 2,7 sekundi do 100 kilometara na sat. Iznimno je okretan zahvaljujući neovisnom upravljanju stražnjim kotačima i kreće se na dosad nezamislive načine – polukružno se okreće gotovo u mjestu, a na užim prostorima može se kretati i u stranu.

Od tehnologije u unutrašnjosti ističu se golemi 50″ head-up zaslon proširene stvarnosti, 17,3″ središnji zaslon multimedijskog sustava koji kao da lebdi ispred armaturne ploče i dva dodatna 13,2″ zaslona – jedan za instrumentnu ploču ispred vozača i jedan preko kojeg suvozač može upravljati multimedijskim sustavom.

Denza 9 DM-i može bez s lakoćom smjestiti sedmero odraslih visine 180 cm, sedam 20-inčnih kofera i sedam poslovnih torbi. Pogonska jedinica DM-i odlikuje se pogonom na sva četiri kotača, 210 km dosega na potpuno električni pogon te ukupnim dosegom od čak 950 km s punom baterijom i punim spremnikom goriva, što ga čini ultimativnim monovolumenom prve klase koji se jednako dobro snalazi i u gradu i na duljim putovanjima.

Oba vozila snažno se oslanjaju na partnerstvo marke Denza s francuskom premium markom audiosustava Devialet. Rezultat te suradnje su audiosustavi s 20 zvučnika u modelu Z9GT i 16 zvučnika u modelu D9, koji koriste najnapredniju audio tehnologiju, uključujući Dolby Atmos®, koja zvukove smješta precizno po cijeloj kabini uz više detalja, jasnoće i separacije.

Hoće li Denza stići u Hrvatsku? Super brzi punjači hoće

Ova dva nova modela, baš kao i svi modeli marke, uvest će Flash Charging tehnologiju na europsko tržište. Ona je temeljena na BYD-jevoj Blade bateriji 2. generacije, omogućuje punjenje snagom do 1500 kW uz opcije “Ready in 5, Full in 9 i Cold Add 3“ – odnosno punjenje od 10 do 70 % za 5 minuta, od 10 do 97 % za 9 minuta i, čak i na temperaturi od -30 °C, od 20 do 97 % za samo 12 minuta. BYD je na događanju u Parizu potvrdio planove za izgradnju 6000 Flash Charging punionica izvan Kine u sljedećih 12 mjeseci, od čega 3000 u Europi. Na nedavnom BYD-jevom predstavljanju u Zagrebu, rečeno je da će Hrvatska biti jedna od pilot država u kojima će se postaviti takva punionica već krajem prve polovice ove godine.

Na europskom tržištu brend Denza prvo će se predstaviti kupcima u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, ali do kraja godine proširit će se na najmanje 30 zemalja širom kontinenta. (U Europskoj uniji ima 27 država, a u cijeloj Europi 44, op.a.) U objavi nije navedeno hoće li Denza doći i u Hrvatsku. Prodajnu mrežu će do kraja godine činiti najmanje 150 prodajnih salona. U Latinskoj Americi prodajni saloni već su otvoreni u Brazilu i Meksiku, i prvi kupci već su naručili svoje automobile.