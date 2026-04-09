Zeekr 7GT predstavljen hrvatskom tržištu – luksuznih nula do sto u 3,3 sekunde

Kinesko-švedska marka Zeekr predstavila je po prvi put pred hrvatskim i slovenskim medijima svoj novi modela Zeekr 7GT u Ljubljani. Riječ je o električnom shooting brake modelu dužine 4,8 metara koji u verziji s pogonom na sva četiri kotača ima 646 konjskih snaga, a do 100 kilometara na sat stiže u 3,3 sekunde.

Marka Zeekr nije dugo prisutna u Hrvatskoj, pa većina građana vjerojatno još nije ni čula za nju. Riječ je o premium marci u vlasništvu kineskog Geelyja koja se proizvodi u Kini, no R&D centar ima u Švedskoj, zbog čega vole reći kako se radi o kineskom automobilu s europskom dušom.

Prezentacija koju je održao CEO Zeekr Europe Lothar Schupet otkrila je kako Zeekr jako puno ulaže u inovacije kao što su robotaksiji koji voze za Waymo i automatske punionice za struju u Kini. U četiri godine i 11 mjeseci proizveli su devet modela prodanih u više od 650.000 komada i proširili se na 45 tržišta.

Skoro 70 posto novih auta u Danskoj električno

U Hrvatskoj i Sloveniji trenutačno nude tri modela automobila: Shooting brake Zeekr 001, gradski SUV Zeekr X i SUV Zeekr 7X.

Novi Zeekr 7GT ima 646 konja koji mu (u verziji s pogonom na sva četiri kotača) osiguravaju ubrzanje od tek 3,3 sekundi do 100 kilometara na sat. Ta verzija automobila ima bateriju kapaciteta 100 kWh koja prema službenim podacima nudi do 558 kilometara dosega. Automobil se ističe svojom 800 voltnom arhitekturom i ultrabrzim mogućnostim punjenja. Preporučena cijena modela kreće se od 46.490 eura za 7GT sa zadnjim pogonom, baterijom od 75 kilovata i motorom od 421 konjskom snagom do 60.490 eura za najjači gore opisani model.

Dizajner eksterijera Lukas Medeisis i europski CEO Lothar Schupet; Foto: Forbes Hrvatska

Zeekrov dizajner eksterijera Lukas Medeisis na pitanje Forbesa Hrvatska o kreiranju automobila kaže kako se išlo od praznog papira s ciljem da se osmisli futurističko vozilo uz zadržavanje nekih elemenata brenda. Iz perspektive dizajna automobila, najponosniji je na lukove kotača i krov koji je spušta prema natrag.

Može se reći da je dizajn Zeekra 7GT europski, s obzirom da je mješoviti međunarodni tim koji je radio na eksterijeru i drugim aspektim dizajna uglavnom iz Europe.

Na pitanje o tome vole li i Kinezi više europski dizajn od kineskoga, odgovara kako su Kinezi nekad gledali strane marke, koje su utjecale na njihov dizajn koji sada predstavlja miks kineskog i europskog dizajna koji sada preferiraju.

CEO Schupet za Forbes Hrvatska pojasnio je kako je Zeekr u Europi prvo prije dvije godine krenuo u Švedskoj i Nizozemskoj i u prvih godinu dana intenzivno proučavao reakcije tržišta i klijenata. Nakon toga je uslijedio ubrzanje rasta i širenje na druga tržišta tako da će do kraja godine pokrivati sva bitnija europska tržišta. U Švedskoj u kojoj imaju i R&D centar u 2025. godini bili su vodeća kineska marka.

Udio električnih automobila među novima u 2024. i 2025. godini u izabranim državama (lijevo) i udio vrsta automobila uz procjene do 2023. godine; Foto: Forbes Hrvatska

Njihov uspjeh ovisi i o udjelu električnih automobila na lokalnom tržištu, no Schupet vjeruje da je dobro biti prisutan i tamo gdje je udio manje i voditi priču kao early mover. A neka tržišta poput danskog rasla su brže od očekivanja – gotovo 70 posto novih automobila u 2025. godini u toj državi bilo je električno. U Norveškoj je taj postotak gotovo 95 posto.

“Ovo je maraton – nije sprint” – kaže Schupet i pojašnjava kako nema brze prilagodbe nego je bitna transparentna i konzistentna podrška.