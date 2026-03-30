Kineski Geely objedinio svoje centre za istraživanje u Njemačkoj i Švedskoj

Nova ujedinjena istraživačko-razvojna tvrtka u Švedskoj i Njemačkoj potaknut će razvoj vozila sljedeće generacije i ubrzati Geelyjev rast u inozemstvu.

U velikom koraku prema ubrzanju svojih međunarodnih ambicija, Geely Auto Group je najavila stvaranje Geely Technology Europe. Integracijom svojih vodećih inženjerskih centara u Göteborgu u Švedskoj i Frankfurtu u Njemačkoj, Geely je uspostavio ujedinjeno središte za istraživanje i razvoj koje europske inovacije stavlja u središte globalnog razvoja vozila.

Djelujući kao strateški mostobran, Geely Tech Europe će besprijekorno surađivati ​​s Geely istraživačkim institutom (GRI) u Kini kako bi od prvog dana projektirao platforme vozila za svjetska tržišta. Organizacija će pružati koordiniranu inženjersku podršku za brendove Zeekr, Lynk & Co i Geely, s ciljem smanjenja jaza između pokretanja proizvoda u Kini i inozemstvu na manje od šest mjeseci. Kako bi podržao ambiciozne ciljeve grupe u inozemnoj prodaji, Geely Tech Europe planira udvostručiti svoje upravljane europske projekte automobilskih linija do 2027. godine.

Giovanni Lanfranchi, izvršni direktor Geely Technology Europe, rekao je: „Europa je više od ključnog tržišta; ona je globalni kriterij za izvrsnost u automobilskoj industriji i zahtjevna očekivanja kupaca. Za uspjeh je bitno predvidjeti i uključiti potrebe svih regija od početka razvoja. Osnivanje Geely Technology Europe stvara istinski bezgraničnu istraživačko-razvojnu postavku – stratešku prednost koja nam omogućuje ne samo da ispunimo globalne standarde, već i da pomognemo u njihovom postavljanju.“

Geely Tech Europe kombinira gotovo dva desetljeća europskog inženjerskog iskustva s Geelyjevom masivnom globalnom mrežom za istraživanje i razvoj. Europski timovi već su odigrali ključnu ulogu u stvaranju vodećih platformi u industriji, uključujući kompaktnu modularnu arhitekturu (CMA), koja trenutno podupire više od četiri milijuna vozila diljem svijeta, i obitelj arhitekture održivog iskustva (SEA), poput zajednički razvijene platforme SEA-S s visokonaponskim sustavom od 900 volti.

Stvaranje Geely Tech Europe predstavlja najnoviju evoluciju Geelyjeve duboko ukorijenjene prisutnosti u Europi. Temelji organizacije postavljeni su 2013. godine osnivanjem China Euro Vehicle Technology (CEVT) u Göteborgu. Nakon što se razvio u Zeekr Technology Europe (ZTE) kako bi potaknuo brzi uspon premium električne marke, centar sada proširuje svoj mandat. Ujedinjenjem s frankfurtskim inženjerskim timom nastaje Geely Technology Europe, sveobuhvatno središte koje služi široj Geely Auto Grupi.

Kao vodeće europsko središte za automobilski inženjering grupe, Geely Tech Europe nastavit će širiti svoj inovacijski ekosustav privlačeći vrhunske talente i produbljujući partnerstva sa sveučilištima, tehnološkim startupima i inovacijskim centrima diljem svijeta.