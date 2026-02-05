Najgori dan u povijesti švedske kompanije – dionice potonule nakon izvještaja o zaradi

Kompanija navodi da su na snažan pad dobiti od 68 posto presudno utjecali američke carine, nepovoljni valutni tečajevi i slabljenje potražnje na ključnim tržištima.

Proizvođač automobila, koji je u vlasništvu kineske kompanije Geely Holding, zabilježio je snažan pad operativne dobiti u četvrtom tromjesečju, navodeći kao razloge utjecaj američkih carina, nepovoljne valutne učinke i slabu potražnju, piše CNBC.

Volvo Cars je objavio da je operativna dobit u četvrtom tromjesečju, isključujući stavke koje utječu na usporedivost, iznosila 1,8 milijardi švedskih kruna (169 milijuna eura), što predstavlja pad od 68 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije.

“Tržište je vrlo zahtjevno, osobito u Kini, uz iznimno jaku konkurenciju. Svi naši europski kolege imaju isti problem”, rekao je izvršni direktor Volvo Carsa Hakan Samuelsson za CNBC u emisiji “Europe Early Edition” u četvrtak.

Dodao je da ukidanje poticaja za električna vozila u SAD-u i Kini također pridonosi “vrlo zahtjevnom vanjskom okruženju”.

“No interno smo napravili vrlo dobar posao na smanjenju troškova i osiguravanju pozitivnog novčanog toka, pa bih to istaknuo kao najvažnije pozitivne pomake koje smo postigli tijekom godine”, dodao je.

Analitičari UBS-a naveli su da, s obzirom na podbačaj dobiti Volvo Carsa, očekuju smanjenje konsenzusnih procjena zarade prije kamata i poreza (EBIT) za cijelu 2026. godinu u rasponu od 10 do 15 posto, “a moguće i više, s obzirom na to da je temeljna EBIT marža u posljednja tri mjeseca 2025. bila blizu nule”.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se