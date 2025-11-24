Inženjer koji je vodio razvoj “slovenskog” Twinga o Kini: „Ponizno smo išli učiti“

Renaultovi inženjeri koji su vodili razvoj novog električnog Twinga pojasnili su što Kinezi rade drugačije i zbog čega su brži u razvoju novih modela.

„U grupaciji Renault ne biramo između Europe i Kine. Biramo izvrsnost u korist naše grupacije i rezultat koji je povoljan za sve.“

Tako je uoči predstavljanja novog električnog Twinga, kojeg će proizvoditi novomeški Revoz, na LinkedInu napisao glavni inženjer i tehnički direktor Renaulta Philippe Brunet.

Strukturni obrat

Francuski proizvođač s Twingom zadire u ustaljenu strukturu razvojnog i proizvodnog procesa. Mali automobil, Renaultov adut na posljednjih godina uspavanom tržištu malih vozila, projektiran je u Parizu i Kini, a proizvodit će se u Novom mjestu (uz dijelove kineskih dobavljača).

Upravo suprotno od posljednjih desetljeća, kada su europski proizvođači zadržavali razvoj na Starom kontinentu, a proizvodnju selili u troškovno povoljnije zemlje, uključujući Kinu.

No posljednjih godina kineska je konkurencija postala neumoljiva i sada i na domaćem i na europskom tržištu oduzima tržišne udjele europskim proizvođačima u segmentu hibridnih i električnih vozila. „Nakon pandemije koronavirusa kineski se tehnološki sektor razvija nevjerojatnim tempom“, napisao je Brunet u jednoj objavi na LinkedInu.

Niži troškovi i brži razvoj

Kako bi ostala konkurentna, francuska automobilska grupa Renault otvorila je 2023. podružnicu ACDC u Šangaju. Relativno mali tim od 160 zaposlenih – od toga 150 lokalnih radnika i deset inženjera iz Francuske – u suradnji s 30 kineskih kompanija razvio je novu verziju modela Twingo.

Cilj je bio nadoknaditi zaostatak u odnosu na kineske konkurente, koji su bolji u kriterijima cjenovne pristupačnosti i brzine razvoja.

Inženjeri nisu imali lak zadatak. Morali su slijediti cilj koji je postavio sada već bivši šef Luca de Meo – ove ga je godine naslijedio Francois Provost – da će Twingo koštati manje od 20 tisuća eura bez subvencija i da će biti profitabilan.

Osim nižih troškova, motiv Renaulta za povezivanje s Kinezima bila je brzina razvoja. Električni Twingo razvijen je zajedno s kineskim partnerima u rekordnom roku – od koncepta do proizvoda spremnog za prelazak u proizvodnju prošlo je manje od dvije godine. Kod Renaulta 5 taj je proces trajao tri godine, a kod Meganea četiri, pišu francuski mediji.

Renault je skratio vrijeme razvojnog ciklusa uporabom softvera i oslanjanjem na virtualne modele, skraćivanjem postupaka odabira dobavljača te paralelnim izvođenjem pojedinih faza razvoja, piše tech.eu.

Po savjete kako raditi brže

U tom procesu ključnu je ulogu imala kineska tvrtka Launch Design. Tvrtka je bila zadužena za oblikovanje gornjeg dijela karoserije i razvoj nekih drugih komponenti. Kako je, prema pisanju francuskog tehnološkog portala frandroid.com, rekao je Jérémie Coiffier, inženjer odgovoran za projekt Twingo, Renaultov ACDC važan je partner u tom procesu.

Prema njegovim riječima, nije se radilo samo o delegiranju zadataka i oslanjanju na kinesko znanje, nego o zajedničkom stvaranju. „Naš je tim organizirao sva partnerstva, sintetizirao sustave i komponente vozila te se brinuo o validaciji i homologaciji“, rekao je Coiffier. „Nismo im samo dodijelili posao, nego smo ponizno išli učiti kako raditi brže. Nije se radilo o tome da naučimo istu stvar raditi brže, nego je cilj bio raditi drugačije. Radi se o transformaciji.“

Među ključnim lekcijama istaknuo je brže donošenje odluka i paralelno izvođenje pojedinih faza projekta. Prvi prototip Twinga tako je nastao u četiri tjedna. Taj korak obično traje tri do četiri mjeseca.

Brunet je istaknuo i kinesku organizaciju rada. U azijskoj zemlji radni su dani duži, u tehnološkim se tvrtkama radi od 9 do 21 sat šest dana u tjednu. No to, prema Brunetu, nije presudno. Najvažnija je brzina donošenja odluka: „Dok nam u Francuskoj treba više od tjedan dana da donesemo odluku, u Šangaju je dovoljan samo jedan dan. (…) Ne radi se o magiji, nego jednostavno o disciplini i organizaciji“, rekao je Brunet.

Gotovo polovica dijelova iz Kine

Važne su i jeftinije kineske komponente. Kod Twinga je 46 posto vrijednosti vezano uz komponente proizvedene u Kini. Oko 30 dobavljača izabrano je na temelju referenci iz poslovanja s drugim proizvođačima električnih vozila, poput BYD-a i Tesle. Shanghai Edrive isporučuje motore, CATL baterije, a Lucky Harvest metalne dijelove konstrukcije. Kako piše tehnološki portal presse-citron.net, uključivanje kineskih dobavljača omogućilo je smanjenje troškovne cijene vozila za 29 posto.

„Prava prednost kineskih proizvođača je u načinu na koji ponovno koriste postojeće tehnologije i alate“, rekao je Brunet za Usine Nouvelle. Zapadni će proizvođači, prema njegovu mišljenju, morati prilagoditi razvojne procese kako bi ostali konkurentni.

Cilj je proizvodnja u Europi

Twingo će se krajem godine početi sastavljati u slovenskom Novom Mestu. Uspostavu proizvodnje, koja bi trebala stajati oko 150 milijuna eura, država je poduprla s 28 milijuna eura subvencija. Francuski mediji navode da je smještanje proizvodnje u Europu uvjet kako bi francuski kupci automobila imali pravo na takozvani ekološki bonus i socijalni leasing, odnosno razne poticaje.

Kao što je spomenuto, važan dio komponenti dolazit će iz Kine. Taj će se udio smanjiti kada se uspostavi proizvodnja u Novom Mestu i kada kineski CATL otvori tvornicu baterija u Debrecenu u Mađarskoj. To bi se trebalo dogoditi još ove ili početkom iduće godine.

Tako Renault pokušava ojačati europsko podrijetlo malog automobila i izbjeći kritike dijela francuske javnosti, koji je u prošlosti često bio kritičan prema seljenju automobilske proizvodnje u Maroko, Tursku i Kinu.

Sindikat smatra da Renault može iskoristiti električnu mobilnost za ponovno punjenje domaćih proizvodnih kapaciteta. To sada proizvođač i obećava. „Naš cilj nije da imamo samo kineske dobavljače i da sve proizvodimo u Kini. To bi bila pogreška. Mi smo i ostajemo proizvođač usmjeren na europsko tržište“, rekao je Brunet za Usine Nouvelle.

U međuvremenu Renault nastavlja povezivanje s Kinezima: ovaj je tjedan najavio zajednička ulaganja s kineskim Geelyjem na brazilskom tržištu. Renault će tamo iduće godine početi proizvoditi dva automobila na Geelyjevoj platformi, a dvije će tvrtke ulagati i u proizvodnju, izvijestio je ovog tjedna Reuters.