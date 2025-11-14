Orbán tvrdi da će mu Trump pomoći ako mađarska valuta postane meta “špekulativnog napada”

Mađarski premijer u petak je rekao da se taj navodni štit temelji na “četiri ili pet međunarodno poznatih, transparentnih i vidljivih” financijskih instrumenata, koji bi se aktivirali samo ako zemlja zapadne u gospodarske teškoće.

Mađarski premijer Viktor Orbán izjavio je u petak da je Trumpova administracija spremna pružiti potporu mađarskoj valuti, forinti, ako se nađe pod napadom špekulanata, dok desničarski čelnik nastavlja isticati gospodarsku podršku svojeg saveznika, predsjednika Donalda Trumpa, u trenutku kada povećava državnu potrošnju uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj sljedeće godine.

U intervjuu za državne medije u petak, Orbán – koji se prošlog tjedna susreo s Trumpom u Bijeloj kući – pohvalio se “financijskim štitom” za koji tvrdi da ga je osigurao od američke vlade.

Orbán je rekao da se taj navodni štit temelji na “četiri ili pet međunarodno poznatih, transparentnih i vidljivih” financijskih instrumenata, koji bi se aktivirali samo ako zemlja zapadne u gospodarske teškoće.

Tvrdi i da je mađarska forinta “redovito” pod udarom špekulanata, ne ponudivši nikakve dokaze, te dodaje da će se u takvom slučaju aktivirati podrška obećana iz SAD-a.

Sastanak u Bijeloj kući

Orbánove tvrdnje dolaze unatoč činjenici da je mađarska valuta stabilna i da je ove godine ojačala u odnosu na euro. Forinta je ovaj tjedan tek blago oslabila nakon što je Mađarska podigla cilj deficita proračuna na pet posto kako bi omogućila povećanje državne potrošnje uoči izbora u travnju iduće godine.

Bijela kuća još se nije javno oglasila o Orbánovim tvrdnjama o “financijskom štitu”. Prošlog je tjedna Orbán u Bijeloj kući dobio i jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija za korištenje ruske nafte i plina. Prošlog mjeseca Trumpova je administracija uvela novi paket sankcija usmjerenih na dvije najveće ruske naftne kompanije, Rosneft i Lukoil, te zaprijetila dodatnim mjerama ako Moskva ne pristane na prekid vatre u svom ratu protiv Ukrajine. Uoči sastanka, Orbán – dugogodišnji Trumpov saveznik – tvrdio je da je pristup ruskoj nafti i plinu ključan za mađarsko gospodarstvo.

“Mrzi rat i ne želi naštetiti Mađarskoj”

Govoreći u petak o posebnom izuzeću, Orbán je rekao: “Sve dok se predsjednik Sjedinjenih Država zove Donald Trump i dok Mađarska ima nacionalnu vladu, smanjenje troškova [na računima za energiju] će se nastaviti.”

Dodao je da je to “međusobni dogovor” dvojice čelnika te da birokrati rade na tome da se stavi na papir, ali da to “nije tako važno.” Orbán je pohvalio Trumpa rekavši da je on osoba koja mrzi rat i “želi vršiti pritisak na Ruse, ali ne želi naštetiti Mađarskoj.”

Siladitya Ray, novinar Forbesa