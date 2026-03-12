SAD pokreće istragu protiv EU, ali Bessent poručuje: “Trgovinski sporazum ostaje na snazi”

Trumpova administracija pokrenula je nove trgovinske istrage protiv više zemalja, ali poručuje Bruxellesu da SAD i dalje ostaje predan sporazumu o carinama s Europskom unijom.

Sjedinjene Američke Države pokrenule su nove trgovinske istrage protiv niza partnera, uključujući Europsku uniju, Japan i Južnu Koreju. Administracija Donalda Trumpa nastoji ojačati svoju carinsku politiku nakon što je američki Vrhovni sud poništio dio ranijih carinskih mjera.

Ured američkog trgovinskog predstavnika objavio je istragu o, kako navodi, prekomjernim proizvodnim kapacitetima u proizvodnim sektorima više zemalja, što bi Washingtonu moglo omogućiti ponovno podizanje carina na razine slične onima prije sudske presude.

Administracija je nakon odluke suda privremeno uvela opću carinu od 10 posto na gotovo sve trgovinske partnere, no ta mjera vrijedi samo 150 dana. Mnoge zemlje obuhvaćene novom istragom, među njima EU, Tajvan, Švicarska, Japan i Južna Koreja, već su postigle trgovinske sporazume sa SAD-om koji predviđaju različite carinske stope, često više od 10 posto, piše Financial Times.

Osigurati “poštenu trgovinu”

Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer rekao je da je cilj završiti nove istrage prije isteka privremenih carina, naglasivši da je dugoročna politika Washingtona zaštita američkih radnih mjesta i osiguravanje “poštene trgovine”. Washington planira pokrenuti i dodatne istrage o temama poput prisilnog rada, trgovine digitalnim uslugama i cijena lijekova.

Istodobno, Trumpova administracija nastoji umiriti Bruxelles oko trgovinskog sporazuma između SAD-a i EU. Američki ministar financija Scott Bessent u razgovoru s europskim povjerenikom za trgovinu Marošem Šefčovičem poručio je da Washington ostaje predan dogovoru postignutom prošlog ljeta u Turnberryju u Škotskoj. Prema tom sporazumu EU je pristao smanjiti carine na američku industrijsku robu i dio poljoprivrednih proizvoda, dok bi SAD uveo opću carinu do 15 posto na europski izvoz, piše Politico.

Glasovanje krajem ožujka

Europska komisija trenutačno pokušava uvjeriti skeptične zastupnike u Europskom parlamentu da podrže provedbu sporazuma. Nakon odluke američkog Vrhovnog suda, dio zastupnika traži dodatna jamstva da europski izvoz neće biti izložen carinama višima od predviđenog limita.

Dok zastupnici desnog centra i desnice žele brzo odobriti sporazum, socijaldemokrati, liberali i Zeleni zasad blokiraju napredak, pozivajući se na političke napetosti i poteze Trumpove administracije u vanjskoj politici.

Očekuje se da bi Europski parlament o sporazumu mogao glasati krajem ožujka, nakon što zastupnici procijene jesu li ispunjeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.