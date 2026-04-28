Ujedinjeni Arapski Emirati napuštaju OPEC i OPEC+. Prijeti li novi skok cijene nafte?

Potez Abu Dhabija razotkriva duboke pukotine unutar OPEC-a i slabi utjecaj Saudijske Arabije u trenutku kada su cijene energenata pod snažnim pritiskom geopolitičkih napetosti.

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su u utorak da napuštaju OPEC i OPEC+, čime zadaju težak udarac skupinama izvoznika nafte i njihovom de facto lideru Saudijskoj Arabiji, u trenutku kada je rat s Iranom izazvao povijesni energetski šok i uzdrmao globalno gospodarstvo.

Gubitak UAE-a, dugogodišnjeg člana OPEC-a, mogao bi izazvati poremećaje i oslabiti skupinu koja je unatoč unutarnjim nesuglasicama oko geopolitike i proizvodnih kvota nastojala zadržati jedinstven nastup.

Ministar energetike UAE-a Suhail Mohamed al-Mazrouei rekao je za Reuters da je odluka donesena nakon pažljive analize energetskih strategija te regionalne sile. Na pitanje je li UAE konzultirao Saudijsku Arabiju, odgovorio je da to pitanje nisu iznosili nijednoj drugoj zemlji.

Politička odluka

“Ovo je politička odluka, donesena nakon temeljite analize sadašnjih i budućih politika vezanih uz razinu proizvodnje”, rekao je ministar.

Zaljevski proizvođači nafte u okviru OPEC-a već se suočavaju s poteškoćama u izvozu kroz Hormuški tjesnac, ključnu točku između Irana i Omana kroz koju inače prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, zbog iranskih prijetnji i napada na brodove. Mazrouei je rekao da ovaj potez neće imati velik utjecaj na tržište zbog situacije u tjesnacu.

Ipak, izlazak UAE-a iz OPEC-a predstavlja pobjedu za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je organizaciju optuživao da “iskorištava ostatak svijeta” podizanjem cijena nafte.

Trump je također povezivao američku vojnu podršku Zaljevu s cijenama nafte, tvrdeći da, dok SAD štiti članice OPEC-a, one to “iskorištavaju nametanjem visokih cijena nafte”.

Razočarani odgovorom Iranu

Odluka dolazi nakon što je UAE, regionalno poslovno središte i jedan od ključnih saveznika Washingtona, kritizirao druge arapske države jer nisu učinile dovoljno da ga zaštite od brojnih iranskih napada tijekom rata.

Anwar Gargash, diplomatski savjetnik predsjednika UAE-a, kritizirao je reakciju arapskih i zaljevskih zemalja na iranske napade na panelu Foruma zaljevskih influencera u ponedjeljak.

“Zemlje Vijeća za suradnju u Zaljevu pružile su si međusobnu logističku podršku, ali politički i vojno mislim da je njihov odgovor bio najslabiji u povijesti”, rekao je Gargash. “Takav slab stav očekujem od Arapske lige i ne iznenađuje me, ali nisam ga očekivao od Vijeća za suradnju u Zaljevu – i to me iznenadilo”, dodao je.

Formiranje cijene kroz proizvodnju

OPEC i OPEC+ su ključne organizacije koje utječu na globalno tržište nafte. OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) je organizacija zemalja izvoznica nafte osnovana 1960. godine. U njoj su uglavnom zemlje s Bliskog istoka, Afrike i Južne Amerike. Glavni cilj OPEC-a je koordinirati proizvodnju nafte među članicama kako bi utjecali na cijene na svjetskom tržištu – najčešće kroz smanjenje ili povećanje proizvodnje.

OPEC+ je šira skupina koja uključuje članice OPEC-a, ali i dodatne velike proizvođače nafte koji nisu formalni članovi, poput Rusije, Kazahstana i Meksika. Nastao je 2016. kako bi se pojačala kontrola nad globalnom ponudom nafte.