Zašto su Ujedinjeni Arapski Emirati zatražili od Pakistana da hitno vrati 3,5 milijardi dolara?

Financije
author image
Borivoje Dokler 27. tra 2026. 14:36 > 27. tra 2026. 14:37
featured image
Pakistanski rendžer prolazi pokraj plakata koji najavljuje mirovne pregovore između SAD-a i Irana u Islamabadu 12. travnja 2026. foto: Farooq Naeem/AFP

Iznenadni financijski udar iz Abu Dhabija prijeti destabilizacijom pakistanskih financija i razotkriva duboke geopolitičke pukotine u regiji.

Dok je financijski opterećen Pakistan pokušavao posredovati u okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana, Ujedinjeni Arapski Emirati iznenada su od dugogodišnjeg saveznika zatražili – trenutačnu otplatu 3,5 milijardi dolara.

Zahtjev iz Abu Dhabija ovog mjeseca zaprijetio je iscrpljivanjem petine deviznih rezervi pakistanske središnje banke i doveo u pitanje paket pomoći MMF-a vrijedan sedam milijardi dolara dogovoren 2024. Saudijska Arabija, koja je prošle godine potpisala sporazum o uzajamnoj obrani s Islamabadom, uskočila je s tri milijarde dolara novih depozita u središnjoj banci te produljila postojeće depozite od pet milijardi dolara za više od godinu dana.

Odluka Abu Dhabija odražava rastuće nezadovoljstvo Islamabadom, dijelom zbog njegovih sve bližih odnosa s Rijadom, ali i zbog onoga što Emirati smatraju mlakom reakcijom Pakistana na iranske napade na Zaljev nakon početka američko-izraelskog rata, kažu analitičari.

Građanski rat u Jemenu

U pozadini svega tinjaju napetosti između Saudijske Arabije, koja je u rujnu potpisala obrambeni sporazum s Pakistanom, i UAE-a. Razdor između dviju zaljevskih sila izbio je na površinu zbog nesuglasica u građanskom ratu u Jemenu, gdje podržavaju suprotstavljene strane, krajem prošle i početkom ove godine, piše FinancialTimes.

Američko-izraelski rat s Iranom privremeno je prikrio te razlike jer je Islamska Republika odgovorila napadima na obje zemlje Zaljeva. No analitičari smatraju da napetosti između Saudijske Arabije i UAE-a i dalje traju, pri čemu je Rijad bliži Pakistanu, Turskoj i Egiptu nego svom zaljevskom susjedu.

Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova odluku o vraćanju novca opisalo je kao “rutinsku financijsku transakciju” te negiralo da je povezana s ratom u Zaljevu ili da postoji “ikakav razdor” između Islamabada i Abu Dhabija.

No privatno su dužnosnici u Islamabadu izrazili nezadovoljstvo, iako i određeno olakšanje jer su manje ovisni o Abu Dhabiju, koji je u međuvremenu ojačao veze s indijskim rivalom.

Staro savezništvo

Odnosi između UAE-a i Pakistana sežu u 1971. godinu, kada je Abu Dhabi stekao neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva. Prvih pet načelnika stožera emiratskog ratnog zrakoplovstva bili su pakistanski državljani, dok je Pakistan International Airlines pružao zrakoplove i obuku Emiratesu. S druge strane, UAE je Pakistanu pružio milijarde dolara financijske pomoći i domaćin je za oko 1,5 milijuna pakistanskih iseljenika.

Odnosi su se pogoršali 2015., kada je Islamabad, pod pritiskom javnosti, odbio pridružiti se saudijskoj koaliciji protiv iranskih Huta u Jemenu. UAE je tada bio glavni partner Saudijske Arabije u tom sukobu.

Od kraja prošle godine Pakistan je pokušavao dogovoriti produljenje barem dvije milijarde dolara emiratskih kredita na dvije godine, no Abu Dhabi je u siječnju počeo odobravati samo mjesečna produljenja, što je uznemirilo Islamabad, prema izvorima upoznatima sa situacijom.

Odluka UAE-a da ovog mjeseca zatraži trenutačnu otplatu iznenadila je pakistansko ministarstvo financija, kao i MMF, navode upućeni izvori. Abu Dhabi je ranije obećao fondu da neće tražiti povrat prije završetka pakistanskog programa 2027., što je bio uvjet za odobrenje pomoći.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi