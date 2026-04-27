Zašto su Ujedinjeni Arapski Emirati zatražili od Pakistana da hitno vrati 3,5 milijardi dolara?

Iznenadni financijski udar iz Abu Dhabija prijeti destabilizacijom pakistanskih financija i razotkriva duboke geopolitičke pukotine u regiji.

Dok je financijski opterećen Pakistan pokušavao posredovati u okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana, Ujedinjeni Arapski Emirati iznenada su od dugogodišnjeg saveznika zatražili – trenutačnu otplatu 3,5 milijardi dolara.

Zahtjev iz Abu Dhabija ovog mjeseca zaprijetio je iscrpljivanjem petine deviznih rezervi pakistanske središnje banke i doveo u pitanje paket pomoći MMF-a vrijedan sedam milijardi dolara dogovoren 2024. Saudijska Arabija, koja je prošle godine potpisala sporazum o uzajamnoj obrani s Islamabadom, uskočila je s tri milijarde dolara novih depozita u središnjoj banci te produljila postojeće depozite od pet milijardi dolara za više od godinu dana.

Odluka Abu Dhabija odražava rastuće nezadovoljstvo Islamabadom, dijelom zbog njegovih sve bližih odnosa s Rijadom, ali i zbog onoga što Emirati smatraju mlakom reakcijom Pakistana na iranske napade na Zaljev nakon početka američko-izraelskog rata, kažu analitičari.

Građanski rat u Jemenu

U pozadini svega tinjaju napetosti između Saudijske Arabije, koja je u rujnu potpisala obrambeni sporazum s Pakistanom, i UAE-a. Razdor između dviju zaljevskih sila izbio je na površinu zbog nesuglasica u građanskom ratu u Jemenu, gdje podržavaju suprotstavljene strane, krajem prošle i početkom ove godine, piše FinancialTimes.

Američko-izraelski rat s Iranom privremeno je prikrio te razlike jer je Islamska Republika odgovorila napadima na obje zemlje Zaljeva. No analitičari smatraju da napetosti između Saudijske Arabije i UAE-a i dalje traju, pri čemu je Rijad bliži Pakistanu, Turskoj i Egiptu nego svom zaljevskom susjedu.

Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova odluku o vraćanju novca opisalo je kao “rutinsku financijsku transakciju” te negiralo da je povezana s ratom u Zaljevu ili da postoji “ikakav razdor” između Islamabada i Abu Dhabija.

No privatno su dužnosnici u Islamabadu izrazili nezadovoljstvo, iako i određeno olakšanje jer su manje ovisni o Abu Dhabiju, koji je u međuvremenu ojačao veze s indijskim rivalom.

Staro savezništvo

Odnosi između UAE-a i Pakistana sežu u 1971. godinu, kada je Abu Dhabi stekao neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva. Prvih pet načelnika stožera emiratskog ratnog zrakoplovstva bili su pakistanski državljani, dok je Pakistan International Airlines pružao zrakoplove i obuku Emiratesu. S druge strane, UAE je Pakistanu pružio milijarde dolara financijske pomoći i domaćin je za oko 1,5 milijuna pakistanskih iseljenika.

Odnosi su se pogoršali 2015., kada je Islamabad, pod pritiskom javnosti, odbio pridružiti se saudijskoj koaliciji protiv iranskih Huta u Jemenu. UAE je tada bio glavni partner Saudijske Arabije u tom sukobu.

Od kraja prošle godine Pakistan je pokušavao dogovoriti produljenje barem dvije milijarde dolara emiratskih kredita na dvije godine, no Abu Dhabi je u siječnju počeo odobravati samo mjesečna produljenja, što je uznemirilo Islamabad, prema izvorima upoznatima sa situacijom.

Odluka UAE-a da ovog mjeseca zatraži trenutačnu otplatu iznenadila je pakistansko ministarstvo financija, kao i MMF, navode upućeni izvori. Abu Dhabi je ranije obećao fondu da neće tražiti povrat prije završetka pakistanskog programa 2027., što je bio uvjet za odobrenje pomoći.